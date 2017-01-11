Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата между ярославским "Локомотивом" и рижским "Динамо" (3:1), который состоялся 9 января, и наказал нападающего латвийского клуба Мариса Бичевскиса.

В концовке игры (шла последняя минута матча) Бичевскис потерял клюшку и уложил на лед грубым борцовским приемом форварда "Локомотива" Владислава Картаева.



Судьи встречи Сергей Морозов и Сергей Черезов нарушения правил не зафиксировали. А вот СДК нарушение увидел и на основании Правила 539 б (Подножка) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" выписал Бичевскису "Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры" (5 мин. + 20 мин.). Поскольку ранее игрок рижского "Динамо" так сурово не наказывался, то в соответствии с п.1.10. статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ хоккеист подвергнут только денежному штрафу и не будет дисквалифицирован.