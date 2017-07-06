1 июля рижское "Динамо" начало подготовку к десятому сезону Континентальной хоккейной лиги. Комплектация состава на предстоящий сезон продолжается, но уже известно, что в нем не будет Яниса Спруктса: руководство клуба не смогло договориться с 35-летним центрфорвардом сборной Латвии.

По словам генерального менеджера "Динамо" Гирта Анкипанса, "мы со Спруктсом были хорошими партнерами по звену, хорошими друзьями, но у медали есть и обратная сторона. Считаю, что он мог быть в команде, но договориться не смогли".

"Был только один нюанс, по которому не договорились. Мы хотели видеть Яниса уже с первых дней подготовительного процесса. Получилось немного глупо, но не смогли прийти к соглашению именно по этому пункту. Сезон в КХЛ все же — не чемпионат мира, он напряженный и долгий. Учитывая опыт Яниса, были готовы дать ему паузы для отдыха во время сезона", — сказал Анкипанс в интервью Sportacentrs.

За карьеру Янис Спруктс выступал за финские "Лукко", "Спорт" и "ХПК", канадский "Акадия-Баварст Титан", датский "Оденсе Бульдогс", латвийские "АСК/Огре" (2003-04) и "ХК Рига 2000" (2004-05), в АХЛ за "Рочестер Американс" и в НХЛ за "Флориду Пантерз" (2006-07 и 2008-09).

В 2009 году стал игроком клуба КХЛ "Динамо" Рига, летом 2012-го перешел в ЦСКА, где отыграл один год. В прошлом сезоне выступал в итальянском "Риттене", вместе с которым выиграл Альпийскую лигу.

Гиртс Анкипанс также прояснил ситуацию с Лаурисом Дарзиньшем. Нападающий рижского "Динамо" получил травму (растяжение задней крестообразной связки колена) в последней контрольной игре сборной Латвии против немцев перед чемпионатом мира. В итоге Дарзиньш оказался вне заявки сборной на ЧМ-2017.

"Сейчас он травмирован. Мы с ним говорили и нашли взаимопонимание. Пока не можем пойти на риск, поскольку не знаем, когда Лаурис вновь сможет тренироваться и играть. Как только наступит большая ясность, снова сядем за стол переговов. Он может нам пригодиться, я это хорошо понимаю", — сказал генеральный менеджер "Динамо".

Анкипанс сообщил, что идут переговоры и с другими латвийскими игроками, но все зависит от финансового положения "Динамо". С 4 июля неограниченно свободным агентом стал нападающий Мартыньш Карсумс из московского "Динамо". Анкипанс по этому поводу заметил, что Карсумс на хоккейном рынке очень востребован, а у латвийского клуба сейчас нет денег на его приобретение.

Между тем стало известно, что 20-летний латвийский нападающий Гатис Спруктс продолжит карьеру в австрийском "Китцбюэле". Контракт он заключил на один сезон. В прошлом сезоне в Альпийской лиге (турнир проводился впервые) "Китцбюэль" занял 13-е место, а в этой команде выступали другие латвийские хоккеисты — нападающие Оскар Батня и Дейвидс Сарканис.

Ранее Гатис Спруктс несколько лет входил в систему рижского "Динамо", 4 года выступал за ХК "Рига" в МХЛ. В прошлом сезоне в 31 матче за "Ригу"набрал 8 (2+6) очков. Центрфорвард имеет опыт выступления в юниорской и молодежной сборных Латвии.

Сейчас у рижского "Динамо" заключены контракты с 22 игроками (двумя вратарями, семью защитниками и 13 нападающими). На проверочных контрактах находятся еще 10 хоккеистов. До 15 июля команда будет готовиться к сезону в Риге и Пиньки, затем — в Валмиере. С 26 по 29 июля выступит на проверочном турнире в Минске,

10-й сезон КХЛ стартует 21 августа.