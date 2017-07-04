C 1 июля клубы Континентальной хоккейной лиги официально вышли из отпуска и начали подготовку к сезону. На проверочный срок к рижкому "Динамо" присоединились литовский защитник Нериюс Алишаускас, ранее выступавший в Северной Америке латвийский нападающий Никита Евпалов и еще восемь игроков, сообщает пресс-служба клуба.

О приезде 26-летнего Алишаускаса первым сообщил литовский портал sportas.lt. По словам литовского защитника, "я получил звонок от генерального менеджера "Динамо" с приглашением на проверку. В Латвии прибыл с целью попасть в главную команду. Сейчас у меня договор до 31 июля".

Предыдущие два сезона Алишаускас провел в ВХЛ за "Сарыарку" из Караганды. В сезоне-16/17 в активе литовца — 47 матчей в ВХЛ, 19 (4+15) очков и коэффициент полезности "+20". В плей-офф в 11 матчах он набрал 3 (1+2) очка. По окончании сезона в ВХЛ Алишаускас присоединился к команде высшей лиги Казахстана "Аристан" из Темиртау, за который в 14 играх набрал 5 (2+3) очков.

Ранее Алишаускас поиграл в Латвии за лиепайский "Металлург", выступал в третьей немецкой лиге, привлекался в сборную Литвы. Он может стать вторым литовцем в истории КХЛ после Дарюса Каспарайтиса.

В рижском "Динамо" на проверочном контракте находится и Никита Евпалов. В январе 2015-го нападающий заключил трехлетний контракт с клубом НХЛ "Сан-Хосе", после чего результативно сыграл в Юниорской лиге Квебека (QMJHL) за Армада" (100 очков в 64 матчах), а два следующих сезона провел в фарм-клубах "Шаркс" — сначала за "Америкэнс" (с ним стал чемпионом ECHL), потом за "Сан-Хосе Барракуда" (АХЛ). В прошлом сезоне в составе "Барракуд" латвийский хоккеист в 76 матчах набрал 21 (13+8) очко.

На прошлой неделе стало известно, что "Сан-Хосе" не продлил контракт с Евпаловым и он стал неограниченно свободным агентом, и может вести переговоры с любой другой командой.

Также 4 июля к рижскому "Динамо" на проверочный срок присоединились 8 латвийских хоккеистов — нападающие Гатис Грицинскис, Оскар Батня, Микс Липсбергс и Юлиан Мисюс, защитники Ралфс Фрейбергс, Эрик Шевченко, Роландс Гританс и Кристс Апситис. Они вместе с другими игроками рижан тренируются в Пиньки, а часть из них в середине июля отправится на восьмидневный сбор в Валмиеру.

Сейчас в "Динамо" на постоянных контрактах находится 21 игрок. Вместе с командой тренируются и многие молодые игроки из фарм-клуба — ХК "Рига" (МХЛ).

Десятый чемпионат КХЛ стартует 21 августа. До него рижане примут участие в трех проверочных турнирах.