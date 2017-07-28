Во втором туре предсезоннного хоккейного турнира в Минске рижское "Динамо" уступило по буллитам "Югре" из Ханты-Мансийска — 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1). С двумя поражениями латвийский клуб оказался худшим в группе В, и в матче за 5-е место сыграет с минским "Динамо".

В первом туре рижане со счетом 1:3 уступили ярославскому "Локомотиву". Для Сандиса Озолиньша тот матч стал дебютным в должности главного тренера рижских "львов". Но и во второй игре его команде не удалось отпраздновать победу.

Накануне "Локомотив" вырвал победу над "Югрой" в овертайме (3:2) и обеспечил себе выход в финал. А рижанам и сибирякам предстояло оспаривать второе место в группе В.

Счет на 9-й минуте открыл молодой нападающий "Динамо" Эмилс Гегерис. В конце периода финский легионер "Югры" Савинайнен сравнял счет, но рижан быстро вновь вывел вперед канадский нападающий Лессио. Счет 2:1 держался до последней минуты основного времени, когда Панов сравнял результат и перевел игру в овертайм. А победителя определила серия буллитов — в ней точнее оказались хоккеисты российсского клуба.

Матч за 5-е место между рижским и минским "Динамо" состоится 29 июля. Хозяева турнира тоже проиграли оба матча в группе, но при этом не набрали ни одного очка.

Кубок Минска

Группа B

Динамо Рига — Югра 2:3 бул (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Югра — Локомотив 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Шайбы

1:0 — 15 Королев, бол

2:0 — 34 Угольников, бол

2:1 — 43 Коршков

2:2 — 59 Накладал

2:3 — 62 Накладал, бол

Вратари: Проскуряков — Мурыгин.

Итог: "Локомотив" — 5 очков (2 матча), "Югра" — 3 (2), "Динамо" Рига — 1 (2).

Группа А

Юность Минск — Динамо Минск — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Шайбы

1:0 — 15 Туркин,

2:0 — 21 Претнар

2:1 — 24 Шарангович

3:1 — 31 Михнов

3:2 — 32 Шарангович

4:2 — 54 Плотников

5:2 — 55 Парфеевец

Вратари: Брикун — Горячевских.

Положение команд: "Динамо" Москва — 3 очка (1 матч), "Юность" — 3 (1), "Динамо" Минск — 0 (2).