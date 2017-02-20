Официальные протоколы игр чемпионата КХЛ-2016/17 показывают, что средняя посещаемость за матч составила 6124 зрителя — это минус 177 человек за игру или 2% по сравнению с прошлым сезоном. Если сравнивать с чемпионатом-2014/15 (6422 зрителя на игре), то падение составило уже 4,6%.

Главным образом снижение среднего показателя посещаемости обусловлено, во-первых, вступлением в КХЛ китайского "Куньлуня" (2952 зрителей в среднем на аренах в Шанхае и Пекине), а во-вторых, падением интереса к КХЛ со стороны болельщиков иностранных команд — загребского "Медвешчака" (4554, что на 698 человек меньше, чем в прошлом году), "Йокерита" из Хельсинки (9610, -858), а самый большой минус в лиге у рижского "Динамо" (-1323 при средней посещаемости 4457 зрителей). В прошлом году латвийский клуб установил новый антирекорд посещаемости (5780) и вот теперь он побит.

Из российских клубов самый большой минус показал самый худший клуб лиги — новокузнецкий "Металлург" (-1 227 и 2 633), который в результате стал еще и самой малопосещаемой командой чемпионата. Серьезное снижение числа болельщиков зафиксировано даже у чемпиона — ЦСКА (-920), а также у московского "Динамо" (-1 066). При этом самым популярным столичным клубом стал "Спартак" (7 288), который даже не пробился в плей-офф.

Кто может похвастаться своими болельщиками, так это минское "Динамо". Каждый матч белорусского клуба по сравнению с прошлым годом стали посещать почти на две тысячи(!) человек больше, что позволило "зубрам" выйти на первое место (13 230) во всей лиге и подвинуть питерский СКА (11 735).

Из европейских хоккейных лиг выше КХЛ на сегодняшний день по-прежнему находятся швейцарская NLA (6 858) и немецкая DEL (6 165). Так что, скорее всего, российская лига сохранит третье место по итогам сезона-2016/17, поскольку шведская SHL (5 711) и финская Liiga (4 271) не демонстрируют какого-то серьезного подъема в плане посещаемости.

Посещаемость регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 (ср.число зрителей на матче; разница с прошлым годом; заполняемость домашней арены)

1. Динамо (Минск) 13230 (+1785) 87,7%

2. СКА (Санкт-Петербург) 11735 (-53) 95,4%

3. Йокерит (Хельсинки) 9610 (-858) 72%

4. Слован (Братислава) 9104 (+285) 87,1%

5. Авангард (Омск) 8508 (-367) 82,5%

6. Локомотив (Ярославль) 8394 (-141) 92,5%

7. Спартак (Москва) 7288 (+1094) 80,5%

8. Сибирь (Новосибирск) 7143 (-257) 96,3%

9. Салават Юлаев (Уфа) 7106 (+701) 88%

10. Трактор (Челябинск) 7059 (+1089) 94,1%

11. Металлург (Магнитогорск) 7051 (+262) 91,5%

12. Амур (Хабаровск) 6678 (-294) 94,1%

13. Ак Барс (Казань) 6471 (+63) 72,8%

14. Динамо (Москва) 6113 (-1066) 50,5%

15. Барыс (Астана) 5371 (+132) 46,2%

16. Торпедо (Ниж.Новгород) 5340 (-116) 97,1%

17. Адмирал (Владивосток) 5314 (-40) 96,6%

18. ХК Сочи 5312 (+99) 44,3%

19. Нефтехимик (Нижнекамск) 5264 (+119) 87,7%

20. Медвешчак (Загреб) 4554 (-698) 66%

21. Динамо (Рига) 4457 (-1323) 48,3%

22. Автомобилист (Екат-бург) 4273 (-296) 77,1%

23. Витязь (Подольск) 3876 (+749) 70,5%

24. Лада (Тольятти) 3826 (-332) 63,8%

25. ЦСКА (Москва) 3287 (-920) 58,7%

26. Куньлунь (Пекин) 2952 (н/д) 30%

27. Северсталь (Череповец) 2907 (-247) 47,9%

28. Югра (Ханты-Мансийск) 2746 (+86) 49,9%

29. Металлург (Новокузнецк) 2633 (-1227) 35%

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Всего 6124 (-177) 73,5%