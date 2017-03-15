В первую десятку самых посещаемых клубов Европы попали четыре команды КХЛ, но из них всего одна представляет Россию (санкт-петербургский СКА). Лидером рейтинга по-прежнему является швейцарский "Берн", лидирующий с большим отрывом (в среднем на матч команды приходит 16 339 человек). На второе место с прошлогоднего шестого поднялось минское "Динамо" (13 230), увеличившие за год посещаемость почти на 2 тысячи в среднем. Третьим, как и в сезоне-2015/16, оказался немецкий "Кельн" (12 662).
Из 29 клубов КХЛ в топ-100 попали 24 команды. Но победитель регулярного чемпионата — московский ЦСКА — с показателем чуть более трех тысяч за игру оказался за пределами сотни самых посещаемых клубов континента. А больше всего ходят в Москве на хоккей, как выяснилось, когда играет "Спартак". "Красно-белые" по сравнению с прошлым годом прибавили в среднем 1,1 тысячу зрителей за матч и поднялись на 16-ю строчку ранжира.
Отметим очередное падение в рейтинге ИИХФ рижского "Динамо". Один из самых неудачных за девятилетнюю историю КХЛ сезонов сопровождался такой же слабой посещаемостью (4,457). Как результат — падение за год с 39 места на 75-е. До сих пор лучшим показателем рижского "Динамо" остается сезон-2013/14 — 13 место при среднем посещаемости 8,083 зрителей и заполняемостью "Арены Рига" на 78,5%.
С рижанами практически вровень встали уже клубы второго российского дивизиона ВХЛ. Например, питерское "Динамо" (команду возглавляет лучший в истории сборной Латвии бомбардир Леонид Тамбиев) или карагандинская "Сарыарка" (предыдущее место работы Тамбиева и здесь сейчас играет латвийский защитник Эдгар Сиксна).
Посещаемость хоккейных клубов Европы в сезоне-2016/17 (цифра в скобках — место в прошлогоднем рейтинге, вторая цифра в скобках — средняя посещаемость в прошлом сезоне):
1 (1) "Берн" (Швейцария) — 16 399 (16 145)
2 (6) "Динамо" Минск (Беларусь, КХЛ) — 13 230 (11 445)
3 (3) "Кельн Хайе" (Германия) — 12 662 (12 037)
4 (2) "Айсбарен Берлин" (Германия) — 12 052 (13 021)
5 (4) СКА (Санкт-Петербург, КХЛ) — 11 735 (11 789)
6 (5) "Адлер Мангейм" (Германия) — 10 812 (11 657)
7 (7) "Йокерит" (Финляндия, КХЛ) — 9,610 (10 468)
8 (8) "Цюрих Лайонс" (Швейцария) — 9,214 (9,818)
9 (12) "Слован" (Словакия, КХЛ) — 9,104 (8,819)
10 (9) "Фрелунда" (Швеция) — 9,029 (9,312)
11 (11) "Авангард" (Омск, КХЛ) — 8,508 (8,875)
12 (13) "Локомотив" (Ярославль, КХЛ)– 8,381 (8,653)…
16 (31) "Спартак" (Москва, КХЛ)– 7,288 (6,181)…
18 (30) "Салават Юлаев" (Уфа, КХЛ) — 7,106 (6,405)
19 (19) "Сибирь" (Новосибирск, КХЛ) — 7,094 (7,400)…
21 (35) "Трактор" (Челябинск, КХЛ) — 7,059 (5,962)
22 (24) "Металлург" (Магнитогорск, КХЛ) — 7,051 (6,788)…
25 (22) "Амур" (Хабаровск, КХЛ)– 6,678 (6,972)…
28 (29) "Ак Барс" (Казань, КХЛ) — 6,471 (6,408)…
32 (21) "Динамо" Москва (КХЛ) — 6,113 (7,179)…
45 (54) "Барыс" (Казахстан, КХЛ) — 5,371 (5,239)
46 (46) "Торпедо" (Н.Новгород, КХЛ) — 5,340 (5,456)…
48 (48) "Адмирал" (Владивосток, КХЛ) — 5,314 (5,362)
49 (56) ХК "Сочи" (КХЛ) — 5,312 (5,213)…
51 (58) "Нефтехимик" (Нижнекамск, КХЛ) — 5,264 (5,145)…
72 (53) "Медвешчак" (Хорватия, КХЛ) — 4,554 (5,252)…
75 (39) "Динамо" Рига (Латвия, КХЛ) — 4,457 (5,780)…
83 (78) "Автомобилист" (Екатеринбург, КХЛ) — 4,254 (4,569)
84 (-) "Динамо" Санкт-Петербург (ВХЛ) — 4,079…
87 (159) "Сарыарка" (Казахстан, ВХЛ) — 4,024…
90 (115) "Витязь" (Подольск, КХЛ) — 3,876…
93 (88) "Лада" (Тольятти, КХЛ) — 3,826 (4,130)…
Чемпионат Швейцарии продолжает доминировать в Европе по зрительскому интересу даже несмотря некоторый спад. Минус в посещаемости и у ближайших преследователей, тем не менее КХЛ все равно не сумела обойти в этом сезоне немецкую бундеслигу (DEL)
Средняя посещаемость ведущих европейских хоккейных лиг в регулярном сезоне-2016/17 (в скобках прошлогодний показатель):
1. Швейцария (NLA) — 6,882 (7,026)
2. Германия (DEL) — 6,198 (6,647)
3. Россия (КХЛ) — 6,121 (6,303)
4. Швеция (Элитная серия) — 5,707 (5,849)
5. Чехия (Экстралига) — 5,178 (5,406)
6. Финляндия (SM-лига) — 4,326 (4,249)…