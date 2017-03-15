В первую десятку самых посещаемых клубов Европы попали четыре команды КХЛ, но из них всего одна представляет Россию (санкт-петербургский СКА). Лидером рейтинга по-прежнему является швейцарский "Берн", лидирующий с большим отрывом (в среднем на матч команды приходит 16 339 человек). На второе место с прошлогоднего шестого поднялось минское "Динамо" (13 230), увеличившие за год посещаемость почти на 2 тысячи в среднем. Третьим, как и в сезоне-2015/16, оказался немецкий "Кельн" (12 662).

Из 29 клубов КХЛ в топ-100 попали 24 команды. Но победитель регулярного чемпионата — московский ЦСКА — с показателем чуть более трех тысяч за игру оказался за пределами сотни самых посещаемых клубов континента. А больше всего ходят в Москве на хоккей, как выяснилось, когда играет "Спартак". "Красно-белые" по сравнению с прошлым годом прибавили в среднем 1,1 тысячу зрителей за матч и поднялись на 16-ю строчку ранжира.

Отметим очередное падение в рейтинге ИИХФ рижского "Динамо". Один из самых неудачных за девятилетнюю историю КХЛ сезонов сопровождался такой же слабой посещаемостью (4,457). Как результат — падение за год с 39 места на 75-е. До сих пор лучшим показателем рижского "Динамо" остается сезон-2013/14 — 13 место при среднем посещаемости 8,083 зрителей и заполняемостью "Арены Рига" на 78,5%.

С рижанами практически вровень встали уже клубы второго российского дивизиона ВХЛ. Например, питерское "Динамо" (команду возглавляет лучший в истории сборной Латвии бомбардир Леонид Тамбиев) или карагандинская "Сарыарка" (предыдущее место работы Тамбиева и здесь сейчас играет латвийский защитник Эдгар Сиксна).

Посещаемость хоккейных клубов Европы в сезоне-2016/17 (цифра в скобках — место в прошлогоднем рейтинге, вторая цифра в скобках — средняя посещаемость в прошлом сезоне):

1 (1) "Берн" (Швейцария) — 16 399 (16 145)

2 (6) "Динамо" Минск (Беларусь, КХЛ) — 13 230 (11 445)

3 (3) "Кельн Хайе" (Германия) — 12 662 (12 037)

4 (2) "Айсбарен Берлин" (Германия) — 12 052 (13 021)

5 (4) СКА (Санкт-Петербург, КХЛ) — 11 735 (11 789)

6 (5) "Адлер Мангейм" (Германия) — 10 812 (11 657)

7 (7) "Йокерит" (Финляндия, КХЛ) — 9,610 (10 468)

8 (8) "Цюрих Лайонс" (Швейцария) — 9,214 (9,818)

9 (12) "Слован" (Словакия, КХЛ) — 9,104 (8,819)

10 (9) "Фрелунда" (Швеция) — 9,029 (9,312)

11 (11) "Авангард" (Омск, КХЛ) — 8,508 (8,875)

12 (13) "Локомотив" (Ярославль, КХЛ)– 8,381 (8,653)…

16 (31) "Спартак" (Москва, КХЛ)– 7,288 (6,181)…

18 (30) "Салават Юлаев" (Уфа, КХЛ) — 7,106 (6,405)

19 (19) "Сибирь" (Новосибирск, КХЛ) — 7,094 (7,400)…

21 (35) "Трактор" (Челябинск, КХЛ) — 7,059 (5,962)

22 (24) "Металлург" (Магнитогорск, КХЛ) — 7,051 (6,788)…

25 (22) "Амур" (Хабаровск, КХЛ)– 6,678 (6,972)…

28 (29) "Ак Барс" (Казань, КХЛ) — 6,471 (6,408)…

32 (21) "Динамо" Москва (КХЛ) — 6,113 (7,179)…

45 (54) "Барыс" (Казахстан, КХЛ) — 5,371 (5,239)

46 (46) "Торпедо" (Н.Новгород, КХЛ) — 5,340 (5,456)…

48 (48) "Адмирал" (Владивосток, КХЛ) — 5,314 (5,362)

49 (56) ХК "Сочи" (КХЛ) — 5,312 (5,213)…

51 (58) "Нефтехимик" (Нижнекамск, КХЛ) — 5,264 (5,145)…

72 (53) "Медвешчак" (Хорватия, КХЛ) — 4,554 (5,252)…

75 (39) "Динамо" Рига (Латвия, КХЛ) — 4,457 (5,780)…

83 (78) "Автомобилист" (Екатеринбург, КХЛ) — 4,254 (4,569)

84 (-) "Динамо" Санкт-Петербург (ВХЛ) — 4,079…

87 (159) "Сарыарка" (Казахстан, ВХЛ) — 4,024…

90 (115) "Витязь" (Подольск, КХЛ) — 3,876…

93 (88) "Лада" (Тольятти, КХЛ) — 3,826 (4,130)…

Чемпионат Швейцарии продолжает доминировать в Европе по зрительскому интересу даже несмотря некоторый спад. Минус в посещаемости и у ближайших преследователей, тем не менее КХЛ все равно не сумела обойти в этом сезоне немецкую бундеслигу (DEL)

Средняя посещаемость ведущих европейских хоккейных лиг в регулярном сезоне-2016/17 (в скобках прошлогодний показатель):

1. Швейцария (NLA) — 6,882 (7,026)

2. Германия (DEL) — 6,198 (6,647)

3. Россия (КХЛ) — 6,121 (6,303)

4. Швеция (Элитная серия) — 5,707 (5,849)

5. Чехия (Экстралига) — 5,178 (5,406)

6. Финляндия (SM-лига) — 4,326 (4,249)…