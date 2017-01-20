Хоккеисты "Риги" домашней победой над питерским "СКА-Серебряные Львы" со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) прервали серию из девяти поражений в чемпионате Молодежной хоккейной лиги. Попутно фарм-клуб "Динамо" взял реванш у армейцев за крупное поражение днем ранее — 1:10 (0:2, 1:4, 0:4).

В первом матче в Пиньки хозяева после первого периода уступали 0:2, а после того, как на 28-й минуте счет стал 0:4, у "Риги" место в воротах вместо Григалса занял Томовицс. В итоге он пропустил еще 6 шайб. А гол престижа рижские хоккеисты провели на 38-й минуте (Эзитис). Поражение со счетом 1:10 стало самым крупным для ХК "Рига" в нынешнем сезоне.

На следующий день "Рига" взяла реванш, одержав волевую победу. На 9-й минуте хозяева с интервалом в девять секунд (!) пропустили дважды, но ровно на экваторе первого периода Френкс Разгалс сократил отставание до 1:2. На 29-й минуте Гатис Спруктс реализовал большинство, а на 47-й минуте Артем Панкевич принес победу — 3:2. Вратарь рижан Григалс отразил 32 броска.

Рижская команда прервала девятиматчевую серию поражений. Предыдущий раз она побеждала в чемпионате МХЛ еще 27 ноября.

"Рига" давно потеряла шансы на выход в плей-офф МХЛ (Кубок Харламова). В 40 матчах команда набрала 25 очков (лишь 6 побед в основное время) и занимает последнее место в Западной конференции, отставая от предпоследней строки ("Тайфун") на 6 очков, от зоны плей-офф — на 48 очков. У "СКА-Серебряные Львы" — 75 очков в 44 матчах и 6-е место на Западе.

Два ближайших матча "Рига" проведет 23-24 января, когда примет другой питерский клуб — "СКА-1946". После чего латвийскому клубу предстоит предпоследний выезд в этом сезоне — в Хабаровск и Владивосток. Всего в регулярном чемпионате "Рига" сыграет 56 матчей.