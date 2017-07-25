С 26 по 29 июля рижское "Динамо" выступит в Минске на предсезонном хоккейном турнире. На три матча турнира латвийский клуб отправился без нескольких своих ведущих игроков.

На Кубке Минска рижанам предстоит сыграть против ярославского "Локомотива" (26 июля), ханты-мансийской "Югры" (28 июля), а также в стыковом матче с одним из соперников по другой группе (московское и минское "Динамо" плюс минская "Юность").

Рижский клуб с первых чисел июля готовится к 10-му сезону КХЛ. Сначала были тренировки в Пиньки, потом — в Валмиере. На первый предсезонный турнир команда отправилась в составе 28 игроков: вратари — Калныньш и Питер, защитники — Алишаускас, Балинскис, Гританс, Ерофеев, Карклс, Пуяц, К.Редлих, Столери, Шевченко, Зиле, нападающие — Батня, Галоха, Гиллис, Гегерис, Елисеев, Евпалов, Кристо, Э.Кулда, Лавров, Лессио, Липсбергс, Макмиллан, Мисюс, Разгалс, М.Редлих, Скворцов.

Тренерский штаб "Динамо" во главе с Сандисом Озолиньшем принял решение оставить в Латвии защитника Галвиньша и нападающих Бичевскиса, Индрашиса и Мейю: они продолжат тренировки в Риге. Не поехал в Минск и нападающий Головков: из-за тяжелой травмы плеча он пропустит минимум 3 месяца. Кроме того, недавно команду покинул защитник Фрейбергс: он продолжит карьеру в Чехии.

В ходе подготовки к сезону КХЛ рижане проведут 10 контрольных матчей и сыграют на трех турнирах (в Минске, Германии и Риге). Сейчас на постоянных контрактах в команде 23 игрока, на проверочных — 7, а также трое игроков взяты из фарм-клуба.