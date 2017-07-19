С 18 июля "Лада" находится в Латвии на тренировочном сборе. В Озолниеках команда пробудет до 2 августа. Во время сбора Латвии тольяттинцы предложили провести рижскому "Динамо" и новосибирской "Сибири" сыграть с ними контрольные матчи, но получили отказ. Поэтому на этом сборе "Лада" проведет спарринги только с клубами ВХЛ — "Торосом" (Нефтекамск) и "СКА-Нева" (Санкт-Петербург).

Всего в межсезонье у "Лады" запланированы 3 контрольных матча, а также выступление в Уфе на Кубке президента Башкортостана.

"Не отказался бы от еще двух проверочных матчей. Однако их не будет по независящим от нас обстоятельствам. В Латвии сыграем с "Торосом" и "СКА-Невой". Надеюсь, меньшее количество проверочных игр в этом году не будет проблемой", — заметил Артис Аболс.

В новом сезоне Аболсу помогает еще один латвийский специалист Виктор Игнатьев (в прошлом сезоне был в московском "Спартаке"), а за "Ладу" второй год выступает защитник сборной Латвии Кристапс Сотниекс. Он является одним из немногих легионеров "Лады", кто уже начал подготовку к сезону вместе с командой.

С 1 июля динамовцы начали подготовку сезону в Пиньки. С 17 июля динамовцы продолжают поготовку в Валмиере, где пробудут 8 дней. Перед новым сезоном у рижан запланированы 9 контрольных игр (ближайшие в Минске — 26 июля против "Локомотива" и 28 июля против "Югры"), в том числе — и на традиционном домашнем Кубке LDz.

Первый матч 10-го сезона КХЛ рижане проведут 22 августа в Омске.