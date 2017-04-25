Председатель совета рижского "Динамо" Юрис Савицкис заявил: "Мы пообщались с Хартли, посмотрели, как он работает, и убедились, что это специалист высокого класса. Фактически можно сказать, что я уже сделал ему предложение. Хартли ответил — все зависит от условий, так что сейчас над этими условиями мы будем работать. Отмечу, что мы заинтересованы в этом тренере вне зависимости от результата на чемпионате мира, я так ему и сказал".

Рижское "Динамо" в прошедшем сезоне заняло последнее место в Западной конференции, команду возглавлял Нормунд Сейейс.

Савицкис также подтвердил, что в самое ближайшее время клуб предоставит КХЛ финансовые гарантии по участию команду в будущем сезоне. "С подачей документов в лигу все будет нормально, планируем закрыть вопрос в течение недели", — заверил глава рижского "Динамо".