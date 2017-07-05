Прошлый сезон Макмиллан начинал в хорватском "Медвешчаке" (в 31 матче набрал 15 (9+6) очков), затем перешел в "Торпедо". За нижегродцев в 24 матчах чемпионата КХЛ канадец набрал 9 (5+4) очков, а в пяти матчах Кубка Гагарина забросил одну шайбу.

Всего 27-летний Макмиллан провел в Европе два года: сезон-15/16 он отыграл в немецкой DEL-лиге за "Ингольштадт", откуда и перебрался в "Медвешчак".

Брэндон Макмиллан не был задрафтован клубами НХЛ, что не помешало ему провести в этой лиге около 200 матчей. После юниорских лиг канадец дебютировал в НХЛ в сезоне-10/11, когда провел 60 матчей за "Анахайм" и набрал 21 (11+10) очко. "Дакс" в том сезоне попали в плей-офф, где Макмиллан в шести матчах набрал 2 (1+1) очка.

После "Анахайма" Макмиллан выступал за "Аризону" и "Ванкувер". В сумме в регулярных чемпионатах НХЛ в его активе 179 игр, 16 шайб и 23 результативных передачи.

Сейчас в рижском "Динамо" на постоянных контрактах находится 21 игрок. Вместе с ними тренируются хоккеисты из ХК "Рига", а также 10 игроков с проверочными контрактами сроком на месяц.

До 16 июля рижане тренируются на арене в Пиньки, после чего переберутся в Валмиеру.