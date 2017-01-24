В "Арена-Рига" состоялся матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги между рижским "Динамо" и "Югрой" из Ханты-Мансийска. Хозяева победили в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1 и продлили серию победы до трех игр.

Для рижан это был первый домашний матч после выезда на Дальний Восток. Самая далекая поездка в сезоне в целом выдалась удачной для команды: были добыты победы во Владивостоке, Пекине и Минске.

Несмотря на то, что латвийский клуб по-прежнему пребывает на твердом последнем месте на Западе (и на предпоследнем — во всей лиге) последние успехи подарили ей надежду подняться выше: отставание от пребывающего в глубоком кризисе московского "Спартака" (8 поражений подряд) с каждым матчем все сокращается — перед отчетной игрой до предпоследней строки рижским "львам" не хватило десяти очков.

В отличие от "Динамо", идущая 12-й на Востоке "Югра" (команду по ходу сезона принял уволенный из "Автомобилиста" Андрей Разин) хоть и не утратила шансов на плей-офф, но они остались лишь теоретические: от попадания в розыгрыш Кубка Гагарина сибирский клуб отделяет пропасть в 15 очков. Отыграть такой гандикап за оставшихся 8 матчей почти невозможно.

В этом чемпионате "Динамо" и "Югра" являются одними из самых низко результативных в лиге: у Риги было ровно 100 шайб, у "Ханты-Мансийска — 93. Не удивительно, что за два периода счет так и не был открыт.

Зрители, который собралось меньше 3,5 тысяч, голы увидели в третьем периоде. Первыми отличились хозяева. На 44-й минуте Ерофеев с левого круга вбрасывания щелкнул мощно и точно — шайба улетела под дальнюю крестовину ворот Шарыченкова. А спустя 10 минут гости реализовали одно из двух удалений со стороны рижан. Кулик нашел на "пятачке" свободного Иванова и тот переиграл Калныньша — 1:1.

В овертайме соперники имели по две хорошие возможности, причем в одном случае "Динамо" выручила штанга. А в серии буллитов отлично проявил себя Калныньш: он выиграл дуэли у Курьянова, Алексеева и Иванова. На другой половине площадки открывавший буллитную серию Мейя не попал в створ, исполнявший буллит вторым Дарзиньш попал во вратаря, зато российский легионер рижан Толузаков технично разобрался с Шарыченковым — 2:1.

Для команды Нормунда Сейейса эта победа по буллитам стала уже шестой в сезоне, она делит лидерство в лиге по этому показателю с "Ак Барсом" и "Нефтехимиком".

Рижане продлили победную серию до трех игр. Сейчас в их активе 52 очка (53 игры), до 14-го места — 8 очков. Следующий матч они проведут 26 января дома против "Барыса". А 1 февраля состоится ответный поединок с "Югрой" — теперь в Ханты-Мансийске.

У "Югры" теперь стало 59 очков, она делит 12-е место с "Амуром".

Динамо Рига — Югра Ханты-Мансийск 2:1 бул (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Ерофеев (Толузаков, Сестито, 43.57). 1:1 Иванов (Кулик, Курьянов, 54.02-бол). 2:1 Толузаков (победный буллит).

Вратари: Калныньш — Шарыченков.

Броски: 23-31

Штраф: 4-4

24 января. Арена-Рига. 3384 зрителя.