С 26 по 30 июля на льду "Чижовка-Арене" пройдет международный турнир "Кубок Минска", посвященный 950-летию белорусской столицы. Примут в нем участие и хоккеисты рижского "Динамо", сообщает junost.org.

Организатором и хозяином турнира является вице-чемпион Беларуси минская "Юность", за которую в прошедшем сезоне играл латвийский защитник Эрик Шевченко. Помимо "Юности" и рижского "Динамо" за "Кубок Минска" поборются еще три команды — это ярославский "Локомотив", московское "Динамо" и "Югра" из Ханты-Мансийска.

Напомним, что "Чижовка-Арена" была второй ледовой площадкой ЧМ-2014 в Минске, вмещает 8800 зрителей.

Что касается рижского "Динамо", то появление какой-то новой информации по команде стоит ожидать в мае, когда закончится чемпионат мира-2017.

