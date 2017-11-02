В чемпионате Континентальной хоккейной лиги рижское "Динамо" со счетом 1:2 в серии послематчевых буллитов уступило в гостях московским одноклубникам.

Двумя днями ранее латвийский клуб провел матч в Санк-Петербурге, где дал бой питерскому СКА и програл лидеру чемпионата достойно — с разницей всего в одну шайбу (2:3). Если рижане уже к середине регулярного сезона КХЛ почти утратили шансы на плей-офф, то московское "Динамо" входит в топ-8. В последних играх москвичи притормозили (4 поражения подряд), но не выпадают из зоны плей-офф.

В двух первых периодах счет не был открыт. В основное время обе шайбы были заброшены в середине третьего периода с интервалом в 42 секунды. Сначала хозяева реализовали большинство "5 на 3" (штраф отбывали Салмела и К.Редлих) — Калининьш не справился с броском Брюквина. А потом гости всего за 7 секунд разыграли лишнего после удаления Бойда. Гости выиграли вбрасывание в чужой зоне, после дальнего броска Столери шайба попала в защитника москвичей и Макмиллан с "пятачка" переправил ее в ворота.

В основное и дополнительное время счет 1:1 больше не изменился. В серии буллитов рижский клуб был близок к победе. Первые три серии команды не могли реализовать свои буллиты (у рижан не забили Мейя, Чистов и Жердев, а вратарь гостей Калниньш выиграл дуэли у Брюквина, Варнакова и Игумнова). В серии №4 Кристо переиграл Еременко, но в последней серии хозяев от поражения спас Бойд — 1:1.

Далее команды выполняли по одному буллиту. Бойд и Кристо свои попытки не использовали, а вот Брюквин вывел москвичей вперед — 2:1. Завершал серию №7 Жердев, но и свой второй шанс российский легионер не использовал.

Рижане заработали одно очко, но проиграли второй матч подряд. В этом сезоне "динамовцы" уступили в обеих своих сериях буллитов. Тогда как москвичи одержали уже 5 побед по буллитам (при одном поражении).

В 28 матчах сезона рижане набрали 14 очков и занимают последнее место во всей лиге. До ближашего соперника — словацкого "Слована" — пропасть в 10 очков. У московского "Динамо" — 41 очко и 6-е место на Западе.

Следующий матч рижанам предстоит 4 ноября в Ярославле.

Динамо Москва — Динамо Рига 2:1 бул (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Никулин (Вишневский, Брюквин, 50.45-бол). 1:1 Макмиллан (Столери, Салмера, 51.27). 2:1 Брюквин (победный буллит).

Вратари: Еременко — Калниньш.

Броски: 44-27

Штраф% 8-12

2 ноября. "ВТБ Ледовый дворец" (Москва). 3458 зрителей.