На предсезонном хоккейном турнире в Минске рижское "Динамо" в матче за 5-е место уступило минским одноклубникам со счетом 0:4 (0:0, 0:3, 0:1). На Кубке Минска- латвийский клуб проиграл все три матча и оказался в итоге последним.

Для Сандиса Озолиньша турнир в Минске стал дебютом в должности главного тренера. Под его руководством рижские "львы" дважды проиграли в основное время и один раз — в серии буллитов.

На групповом этапе динамовцы уступили ярославскому "Локомотиву" (1:3) и ханты-мансийской "Югре" (2:3 бул), причем против последней позволили сопернику уйти от поражения за несколько секунд до конца основного времени.

Хозяин турнира минское "Динамо" в своей группе тоже оказалось худшим — 3:6 от московского "Динамо" и 2:5 против земляков из минской "Юности".

Если в двух первых матчах ворота рижан защищал канадец Питерс, то в матче за 5-е место последний рубеж занял Янис Калныньш. В первом периоде во встрече минского и рижского "Динамо" счет не был открыл, а во втором белорусский клуб создал задел в три шайбы (Шарангович, Карабань, Лисовец). У рижан было несколько хороших возможностей забросить шайбу, но они остались не реализованными. А на 58-й минуте окончательный итог установил Аброжейчик — 4:0 в пользу минчан.

В серии послематчевых буллитов рижане оказались точнее — 2:0. Свои буллиты выполнили точно Эдгар Кулда и Эмилс Гегерис.

Кубок Минска

За 5-е место

Динамо Рига — Динамо Минск 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)