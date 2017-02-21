Напомним, что латвийский клуб с 58 очками в 60 матчах остался последним в Западной конференции и третий год подряд не вышел в плей-офф.

"Было много причин, повлиявших на такой исход. Это и ошибки в подготовительном процессе, не "попали" с иностранцами, травмы игроков, да и скамейка запасных была коротенькой. В других местах хоккеисты растут быстрее, а в Латвии эта система не работает и это чувствуется. Как руководитель клуба я не удовлетворен ни качеством игры, ни результатом, ни набранным количеством очков", — отметил Савицкис.

Как позитивный момент в прошедшем сезоне, Савицкис отметил некоторые красивые игры в исполнении команды: "Например, при переполненных трибунах в Таллине обыграли чемпиона лиги магнитогорский "Металлург". Но в то же время уступали шесть очков в играх с равными соперниками. Много матчей проиграли с разницей в одну шайбу, пропуская буквально на последней минуте. Не хватало нам в этом сезоне удачи".

"Когда стало ясно, что не попадаем в плей-офф, потихоньку начали думать о следующем сезоне. Нормунд Сейейс уже правильно сказал — слишком поздно мы начали формировать эту команду", — сказал Савицкис, но при этом отказался комментировать, останется ли Сейейс главным тренером команды в будущем сезоне.

Высказался глава рижского "Динамо" и об отношениях с новым руководством Латвийской хоккейной федерации. "Раньше руководство ЛХФ даже не говорило "спасибо". Теперь в федерации совсем другие люди, интеллигентные и мудрые. Как клуб, мы делаем все возможное в наших силах, чтобы ребята отправились в сборную как можно в лучших кондициях. Нравится мне и новый главный тренер национальной сборной Боб Хартли", — говорит Савицкис.

Рассуждая о посещаемости домашних матчей "Динамо", Савицкис сказал следующее: "В мире много команд, у которых намного большая история, чем наши десять лет. И все равно болельщики поддерживают нас. С другой стороны, люди готовы идти на хоккей, если есть результат. Маленькая посещаемость в этом сезоне связана с двумя вещами. Во-первых, не все удовлетворены результатами команды. Во-вторых, сильно влияет то, что жизнь людей стала не такой радостной и приходится больше экономить. В последние годы люди стали считать деньги, меньше тратить на развлечения. Охотнее выбирают в пользу того, чтобы посмотреть хоккей по телевизору, а не живьем".