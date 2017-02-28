В случае чистой победы хотя бы в одном из этих матчей фарм-клуб рижского "Динамо" гарантировал себе хотя не последнее место в конференции, а теперь на этих надеждах повис жирный знак вопроса.

Первый матч рижане начали чрезвычайно неудачно, пропустил гол уже на 51-й секунде. К середине периода они уже проигрывали 0:2.

На шестой минуте второй трети матча "Рига" один гол после броска Александра Смирнова отыграла. Латвийская команда побежала вперед, забила еще, но взятие ворот было отменено. Тут "Ригу" подвел один из ее лидеров Кирилл Галоха. Сперва его удаление обошлось команде третьей пропущенной шайбой, а едва он снова появился на площадке, то заработал матч-штраф за удар соперника клюшкой.

После этого игра команды снова расклеилась и отыграться ей так и не удалось — 3:1 в пользу "Атлантов".

Второй матч тоже начался для рижан не так, как того хотелось бы. Снова быстро пропущенный гол, правда, уже через восемь секунд Френк Разгалс восстановил равновесие в счете.

Дебют следующей 20-минутки опять обернулся доля "Риги" пропущенной шайбой, которую ближе к середине встречи Разгалс отыграл (в обоих случаях Френку ассистировал Эмилс Гегерис).

На 37-й минуте матча хозяева льда в третий раз вышли вперед. Тут же рижане получили шанс в большинстве, но вместо ответного гола получили четвертую шайбу в свои ворота, которую соперник организовал в меньшинстве.

Заключительная треть игры прошла с перевесом рижан. Они и чаще атаковали, и много бросали, но все это происходило в рваном темпе, поскольку еще они и часто удалялись. За 4,5 минуты до финальной сирены Гегерису удалось затолкать шайбу в ворота, отставание стало минимальным, но перевести игру в овертайм у "Риги" не получилось — 3:4.

Последние два матча в этом сезоне хоккеисты "Риги" проведут 2 и 3 марта в Санкт-Петербурге против местного "Динамо". Учитывая тот факт, что соперник может еще подняться в таблице выше и занять более выгодное место в сетке плей-офф, легкими эти игры для команды Рональда Озолиньша не станут.

МХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат

Атланты (Моск.область) — ХК Рига 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 Миллер (00:51). 2:0 Миллер (09:31). 2:1 Смирнов (Балинскис, Галоха, 25:03). 3:1 Александров (Воробьев, 35:19-бол.)

Броски: 27 — 24.

Вратари: Шугаев — Григалс

Штраф: 14 — 41.

26 февраля. Мытищи. 910 зрителей.

Атланты (Моск.область) — ХК Рига 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 Воробьев (Ермаков, 02:24). 1:1 Разгалс (Гегерис, 02:32). 2:1 Миллер (Шинкаренко, Талалуев, 21:19). 2:2 Разгалс (Гегерис, 28:02). 3:2 Шинкаренко (Миллер, Колегов, 36:09). 4:2 Шинкаренко (Колегов, 37:54-мен.). 4:3 Гегерис (Разгалс, 55:35).

Броски: 26 — 24.

Вратари: Шугаев — Григалс

Штраф: 8 — 8.

27 февраля. Мытищи. 1000 зрителей.

Западная конференция

1. Красная Армия 54 35 4 2 13 177-103 115

2. СКА-1946 54 30 10 5 9 169-110 115

3. Локо 54 32 5 3 14 176-100 109

4. Русские Витязи 54 30 3 3 18 144-127 99

5. МХК Спартак 54 29 4 4 17 157-132 99

6. Алмаз 54 29 3 2 20 126-117 95

7. Динамо С-П 54 26 6 3 19 170-140 93

8. Амурские Тигры 54 25 3 5 21 172-166 86

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9. Чайка 54 24 5 3 22 136-131 85

10. Сереб.Львы 54 25 2 5 22 143-128 84

11. ХК МВД 54 17 4 4 29 135-153 63

12. Тайфун 54 10 6 5 33 104-172 47

13. Атланты 56 13 1 3 39 119-196 44

14. Кр.Советов 54 12 1 6 35 107-187 44

15. ХК Рига 54 10 2 6 36 102-75 40