По окончании вчерашней встречи в Ярославле, где хоккеисты рижского "Динамо" потерпели очередное поражение в чемпионате КХЛ (от местного "Локомотива" — 1:3), наставники команд поделились мнением об игре и ответили на вопросы журналистов.

Главный тренер "Динамо" Рига Нормунд Сейейс: "Удачно забил гол сразу, "Локомотив" взвинтил темп, мы поначалу немного не успевали, хотя неплохо оборонялись. Потом уже допустили пару ошибок в своей зоне, стали много удаляться из-за высокого темпа игры. Не выдержали, в общем, пропустив два гола. В конце моменты появились, могли сравнять, но опять такая нелепая ошибка защитника привела к третьему голу. Поздравляю "Локомотив" с победой, соперник объективно был лучше".

На вопрос Сейейсу, какая у идущей на последнем месте в конференции команды осталась мотивация на последние игры сезона, наставник рижан ответил: "Постараться уйти с последнего места".

Рулевой "Локомотива" Алексей Кудашов: "Хотел бы поздравить всех болельщиков с первой победой в новом году на своем льду. По игре все симметрично: Рига хорошо оборонялась и тяжело было преодолевать. Но все-таки дотерпели и забили свои голы. Были моменты и в начале, но не доводили до ума свои шансы. Тяжелая игра получилась, к чему и готовились. Мы с "Динамо" и в Риге тяжело играли, непросто всегда преодолевать, когда соперник хорошо обороняется".

Переход "Локомотива" на игру в три звена уже по ходу второго периода Кудашов объяснил необходимостью "взвинтить темп". "Молодые ребята не выпадали из игры просто нужно было поднять темп, — отметил наставник ярославцев и добавил. — Есть вопросы по перестройке игры команды. 40-50 минут атаковали, начало получаться и в какой-то момент потерялась концентрация: где-то надо уметь переключаться, терпеливо играть сзади, а мы стали слишком легко относиться к игре в обороне и Рига сразу стала создавать моменты.