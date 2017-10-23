Дэнни Кристо вывел "Динамо" вперед на 49-й минуте. На 58-й Ансси Салмелла удвоил преимущество. "Сибирь" отыгралась за счет точных бросков Андрея Сигарева и Патрика Закриссона. Любопытно, что обе шайбы были заброшены на последней минуте основного времени. В итоге судьба матча решилась в серии буллитов. Два очка гостям принес гол Александра Бэкстрема.

"Сибирь" с 31 очком занимает 10-е место в Восточной конференции. У рижского "Динамо" 11 очков и последнее, 13-е место в Западной конференции. Следующий матч динамовцы проведут 26 октября — в латвийскую столицу пожалует "Авангард".