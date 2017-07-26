У рижан шайбу в третьем периоде забросил Гунарс Скворцов. В составе "Локомотива" по голу забили Денис Алексеев, Денис Мосалев и Егор Коршков.

В Минск рижане отправились в составе 28 хоккеистов, оставив дома нескольких лидеров (Галвиньш, Бичевскис, Индрашис, Мейя). Против ярославцев ворота "Динамо" защищал канадец Питерс, включенный в составе "Кленовых листьев" на турнир в Сочи (4-6 августа).

"Локо" открыл счет на 7-й минуте: с передачи Мосалева шайбу забросил Алексеев. В концовке второго периода счет удвоился. На 42-й минуте Скворцов красиво обвел вратаря соперника Судницына и сократил отставание до 1:2. В последние минуты основного времени латвийская команда несколько раз играла в большинстве, но счет не менялся. А когда вместо Питерса выпустили шестого полевого игрока, шайба влетеа в пустые ворота рижских "львов" — 1:3.

После матча команды провели серию буллитов, и в ней точнее оказались динамовцы — 2:1. У рижан по буллиту реализовали легионеры — Лессио и Кристо.

В другом матче первого дня Кубка Минска хозяева проиграли московскому "Динамо" 3:6. У москвичей в активе латвийского легионера Мартыньша Карсумса — голевая передача.

Во втором туре группового этапа динамовцы сыграют против "Югры" (28 июля), а 29-го проведут стыковой матч против одной из трех команд другой группы.

Кубок Минска

Группа А

Локомотив — Динамо Рига — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайбы

1:0 — 7 Алексеев (Мосалев)

2:0 — 40 Мосалев (Манухов)

2:1 — 42 Скворцов

3:1 — 60 Коршков, в п.в.

Вратари: Судницин — Питерс.

Динамо Минск — Динамо Москва — 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)

Шайбы

1:0 — 19 Лисовец

1:1 — 26 Варнаков (Карсумс)

1:2 — 29 Алексеев

1:3 — 34 Игумнов

2:3 — 34 Клинкхаммер

2:4 — 35 Рылов

2:5 — 53 Тарасов

3:5 — 54 Ковыршин

3:6 — 59 Тарасов, в п.в.

Вратари: Карнаухов — Бочаров.