Владельцы хоккейного клуба AS "Dinamo Rīga" в прошлом году понесли потери на сумму 600 347 евро. При этом оборот предприятия в 2016 году составил 10,295 млн евро, что на 15% меньше, чем в 2015-м.

Согласно информации на сайте Firmas.lv, оборот фирмы "Dinamo Rīga" в 2015-м году составлял 12,13 млн евро, а прибыль — 624 608 евро.

основная деятельность акционерного общества "Dinamo Rīga" связано с содержанием профессиональной хоккейной команды "Динамо" (Рига), выступающей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В финансовый отчет за прошлый год попала деятельность клуба во второй половине сезона-15/16 и в первой половине сезона-16/17 чемпионата КХЛ.

В сообщении руководства предприятия сказано, что в прошлом году продолжилось сотрудничество в области рекламы с продвижением бренда "Динамо Рига" при производстве товаров промышленности и продуктов питания. Главные доходы — на услуга рекламы, а также на торговле абонементами и билетами на матчи (в 2016 году их объем уменьшился).

Самые существенные затраты составили: зарплата хоккеистам и тренерам команды, оплата за аренду льда для тренировок и официальных матчей, а также перелеты на гостевые игры чемпионата КХЛ. Наиболее существенные риски предприятия связаны с привязкой рекламных средств в долгосрочной перспективе.

Долгосрочные цели AS "Dinamo Rīga" — продолжение выступления в КХЛ и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Неизменными остаются цели увеличить доходы от рекламных услуг, торговли абонементами и билетами, расширение количества предлагаемых товаров и продуктов под фирменным товарным знаком.

Акционерное общество "Dinamo Rīga" основано в 2008 году. Основной капитал предприятия — 2 916 522 евро. Крупнейшим акционером является "Itera International Energy", среди акционеров — Юрис Савицкис, Гунтис Улманис, Гунтис Равис, Айгарс Калвитис, Алдис Пауниньш и Кристс Фрейбергс.