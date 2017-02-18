В последнем туре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское "Динамо" на своем льду в серии послематчевых буллитов обыграло "Нефтехимик" из Нижнекамска — 3:2.

Этот матч не имел турнирного значения для обеих команд. Латвийский клуб прочно прописался на последнем месте на Западе и еще в начале зимы фактически утратил шансы на плей-офф. Клуб из Татарстана, по ходу сезона сменивший тренера (пришел Андрей Назаров), до предпоследнего тура надеялся догнать конкурентов на Востоке, но в итоге тоже остался за бортом розыгрыша Кубка Гагарина.

Заключительный матч "Динамо" в сезоне-16/17 пришли посмотреть 8026 зрителей — один из самых высоких показателей для "львов" в этом чемпионате. При такой солидной поддержке хозяева постарались не ударить в грязь лицом и закончить клубный сезон в хорошем настроении.

Счет на 10-й минуте открыл "Нефтехимик", но к первому перерыву вели уже динамовцы. Ответную шайбу забросил Лауримс Дарзиньш — герой предыдущей игры против "Лады" (на последних секундах перевел игру в овертайм, где за секунду до сирены принес "Динамо" победу — 2:1). А потом защитник Галвиньш изменил счет на 2:1.

На 30-й минуте гости сравняли результат, единственный раз в матче реализовав большинство. Ничья 2:2 сохранилась до конца основного времени и овертайма.

В серии буллитов Гюнге и Индрашис обменялись голами, тогда как Мейя, Толузаков, Брюле и Коньков свои попытки не использовали — 1:1 после трех попыток. В четвертой серии дуэли вратарям проиграли Бичевскис и Гюнге, в пятой — Индрашис и Порядин. Наконец, в шестой серии российский легионер "Динамо" Толузаков переиграл Кареева, а Калныньш не позволил себя перехитрить Конькову — 3:2.

Таким образом, неудачный в целом сезон "Динамо" завершило двумя домашними победами. В 60 матчах рижане набрали 58 очков (лишь 11 побед в основное время, 3 — в овертаймах и 7 — по буллитам), оказавшись худшими в Западной конференции и предпоследними (28-ми) — во всей лиге (хуже выступил только новокузнецкий "Металлург" — 40 очков).

Латвийский клуб под руководством Нормунда Сейейса занял на Западе 14-е место, на 8 очков отстав от "Спартака" (13-й), на 11 — от "Медвешчака" и на 35 очков — от зоны плей-офф (у ставшего восьмым "Йокерита" — 93 пункта).

Для сравнения: в прошлом сезоне рижское "Динамо" набрало 75 очков и стало 12-м на Западе (худшей в конференции оказалась "Северсталь" — 58), позапрошлом сезоне — 77 очков и 12-е место. А единственный раз ранее латвийский клуб оказывался последним на Западе в сезоне-12/13 (51 очко в 52 матчах), после чего взял трофей в утешительном Кубке Надежды.

В последний раз динамовцы попадали в плей-офф в сезоне-13/14, когда были пятыми на Западе (93 очка), и в первом круге Кубка Гагарина уступили в серии "Донбассу". Всего в девяти сезонах КХЛ "Динамо" пять раз попадало в плей-офф и четыре раза — нет.

Динамо Рига — Нефтехимик Нижнекамск 3:2 бул (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Порядин (Лекомцев, Столяров, 9.25). 1:1 Дарзиньш (Бичевскис, Ерофеев, 12.24). 2:1 Галвиньш (Индрашис, Бичевскис, 18.13). 2:2 Гюнге (Брюле, Секстон, 29.04-бол). 3:2 Толузаков (победный буллит).

Вратари: Калныньш — Кареев

Броски: 30-37

Штраф: 12-12

18 февраля. Арена-Рига. 8026 зрителей.