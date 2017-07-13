В январе будуего года в Риге в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги может пройти матч под открытым небом. Такое заявление сделал вице-президент лиги по хоккейным операциям Георгий Кобылянский на презентации календаря сезона-17/18.

Предполагается что под открытым небом в Риге сыграют рижское и минское "Динамо". Согласно календарю, этот матч запланирован на 20 января 2018 года.

По мнению генерального менеджера рижского "Динамо" Гирта Анкипанса, "игры на свежем воздухе всегда интересны и привлекают зрителей и рекламодателей. Будет здорово провести такой матчи в Риге. Для этого нужно выбрать хорошее место и угадать с погодой".

В десятом чемпионате КХЛ команды проведут по 56 матчей (в прошлом сезоне было по 60). При этом количество команд в лиге сократилось с 29 до 27 — ушли хорватский "Медвешчак" (будет выступать в Альпийской лиге) и новокузнецкий "Металлург" (в ВХЛ).

Рижское "Динамо" со всеми соперниками сыграет по два раза (дома и на выезде), а с финским "Йокеритом" и минским "Динамо" — по 4 раза. Несколько лет назад с минчанами и "джокерами" латвийский клуб, согласно регламенту, тоже встречался чаще, чем с другими командами.

Стартовый матч рижане проведут 22 августа в Омске против "Авангарда". 24 августа они сыграют в Новосибирске, 26-го — в Астане, 28-го — в Ханты-Мансийске. Первый домашний матч динамовцы Риги проведут 31 августа против "Спартака". Далее будут игры против московского "Динамо" (2 сентября), "Локомотива" (4-го), СКА (6-го) и "Барыса" (8-го).

В августе у рижан запланировано 5 игр, в сентябре — 11, в октябре — 11, в ноябре — 10, в декабре — 7, в январе — 10, в феврале и марте — по одной. Заключительный матч регулярного чемпионата — 1 марта дома против "Йокерита".

В начале чемпионата у команды Сандиса Озолиньша будут две пятиматчевые выездные серии: с 12 по 20 сентября по маршруту Уфа — Сочи — Хельсинки — Казань — Нижнекамск, а с 3 по 13 октября — по маршруту Москва (ЦСКА) — Подольск — Братислава — Нижний Новгород — Череповец.