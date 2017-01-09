Динамовцы оптимистично начали игру, открыв счет уже на 2-й минуте: второе звено зацепилось за шайбу в чужой зоне, последовал дальний бросок Галвиньша, а Микелис Редлих удачно подправил шайбу в сетку ворот Судницина. Этим голом Редлих-младший набрал 250 (106+144) результативный балл в чемпионатах КХЛ.

После этого "Локомотив" дважды получал в первом периоде численное преимущество, но ничего особо опасного у владений Яниса Калныньша создать хозяевам льда не удалось.

Во второй 20-минутке ярославская команда продолжала доминировать, Калныньш спасать, а в некоторых случаях (когда "Локомотив" получил третье большинство) удача откровенно была на стороне гостей.

И все-таки незадолго до перерыва "Локомотив" смог сравнять счет в концовке второго периода, когда динамовцы позволили Стаффану Кронваллю уж очень свободно выкатиться и неотразимо бросить — 1:1.

Следом, представившееся первое большинство в матче рижане не использовали, а затем и сами остались вчетвером. На реализацию лишнего хозявам льда понадобилась теперь минута, а отличился новичок ярославцев Дмитрий Лугин (перешел из "Адмирала"), замкнувший хитрый пас Локтионова — 2:1.

Вскоре рижан выручила штанга после броска Мосалева, а реальные моменты сравнять счет у динамовцев стали появляться ближе к концу матча. В одном из эпизодов шайба после броска Павлова отразила перекладина, гости стали наседать.

Тут наставник "Локомотива" Алексей Кудашов взял тайм-аут, и спустя всего полминуты Брэндон Козун убежал к воротам Калныньша и броском с неудобной руки поставил точку в матче — 3:1.



КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

Локомотив (Ярославль) — Динамо (Рига) 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 М.Редлих (Галвиньш, Павлов, 01:56). Кронвалль (Козун, Контиола, 36:50). 2:1 Лугин (Аверин, Локтионов, 44:39-бол.). 3:1 Козун (56:58).

Броски: 47 — 26.

Вратари: Судницин — Калныньш

Штраф: 4 — 8.

9 января. Ярославль. УКРК-Арена-2000-Локомотив". 8 157 зрителей.

