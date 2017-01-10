Команды уже встречались в этом сезоне в Риге в октябре прошлого года и тогда "Алмаз" увез шесть очков из шести, выиграв 2:0 и 2:1. Не получилось у подопечных Рональда Озолиньша разжиться очками и в гостях.

В первой игре рижане хотя и открыли счет (сделал это на 5-й минуте Лукас Сычев), но продержаться сумели только один период. После перерыва хозяева льда счет сравняли, а затем хладнокровно использовали две ошибки обороны гостей в третьей 20-минутке. В концовке матча "Рига" сняла вратаря и попыталась вернуться в игру, но все закончилось только четвертой пропущенной шайбой — 1:4.

Сегодня команды встретились еще раз. Рижане с первых минут показали всеми своими действиями, что намерены на сей раз увезти очки. До середины матча никому не удавалось открыть счет. Наконец, на 34-й минуте латвийская команда позволила сразу двум игрокам выскочить на своего вратаря и хозяева льда повели — 1:0.

Прошла еще минута, и после вбрасывания в зоне "Риги", последовал результативный бросок Владислава Шляхтова, с которым Густав Григалс справиться не сумел — 2:0.

"Рига" не оставляла попыток спастись и в начале заключительной трети после броска Френка Разгалса у нее появилась надежда — 2:1. Гости пошли вперед с удвоенным усердием, старались до последнего перевести игру в овертайм, однако финальная сирена зафиксировала четвертую победу в очных встречах "Алмаза".

Таким образом, латвийский клуб остался с 22 очками, добытыми еще в прошлом году, на последнем месте в конференции.

МХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

"Алмаз" (Череповец) — ХК "Рига" 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Шайбы: 0:1 Сычев (Барановскис, Калькис, 04:21). 1:1 Заплатников (Юшкевич, 23:50). 2:1 Гераськин (Грачев, Скобелев, 40:38). 3:1 Грачев (Гераськин, Скобелев, 58:25). 4:1 Данилов (Колесников, Шляхтов, 59:52-п.в.).

Броски: 29 — 16

Вратари: Донченко — Григалс

Штраф: 2 — 6.

9 января. Череповец. МАУ "Ледовый Дворец". 231 зритель.



"Алмаз" (Череповец) — ХК "Рига" 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 Лощенко (Орлов, Гераськин, 33:11). 2:0 Шляхтов (Колесников, 34:27). Разгалс (Карклс, 42:48).

Броски: 32 — 33

Вратари: Донченко — Григалс

Штраф: 14 — 12.

10 января. Череповец. МАУ "Ледовый Дворец". 247 зрителей.



Конференция "Запад"

1 СКА-1946 40 133-77 89

2 Красная Армия 38 124-69 84

3 Алмаз 40 95-86 74 61.67

4 СКА-Серебряные Львы 41 114-95 72

5 МХК Спартак 36 110-87 71

7 Локо 38 109-76 69

8. Чайка 42 107-97 67

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9 МХК Динамо СПб 43 131-117 67

10 Амурские Тигры 41 126-128 63

11 ХК МВД 42 99-120 45

12 Атланты 38 81-132 30

13 Тайфун 39 68-123 30

14 Крылья Советов 35 69-120 29

15 ХК Рига 36 62-114 22