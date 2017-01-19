Накануне матча пришло известие, что Минск и Рига решили выставить совместную заявку на проведение хоккейного ЧМ-2021. По этому поводу было сделано символическое вбрасывание, в котором приняли участие мэры городов. Вот Нил Ушаков с женой, талисманов и фаном минского клуба позирует на трибуне.



Вообще, в Минск прибыло довольно много болельщиков рижского клуба и поддержка латвийской команде была обеспечена хорошая. Чувствуя ее, подопечные Сейейса с первых минут стали создавать опасные моменты у ворот Скривенса. К сожалению, без их реализации. А забить удалось в середине периода, когда рижане получили уже второе большинство в матче. Разыграно было все просто, но эффективно: цели достиг щелчок Гунтиса Галвиньша от синей линии — 1:0.

Хозяева льда проснулись в перерыве и уже в дебюте второй трети только штанга после броска Петерссона спасает ворота Седлачека. Потом рижанам пришлось играть две минуты в меньшинстве, но команда выстояла. А вот дальше минчан подвел Матерухин, ударивший клюшкой на пятаке молодого динамовца Риги Зиле, за что получил матч-штраф.

Увы, но воспользоваться большинством на протяжении семи(!) минут (сразу после выхода пятого игрока у Минска последовал еще один малый штраф), латвийский клуб не сумел.

С началом заключительного отрезка матча минчане организовали выход "2 в 1", однако поразить ворота не сумели. Через пять минут это получилось у Андрея Степанова, который за счет индивидуального мастерства в формате 4х4 сумел найти пространство для неотразимого броска — 1:1.

Однако сравняв результат, хозяева льда по-прежнему забывали о дисциплине и в конце-концов доигрались, когда остались втроем против пятерых рижан. Дарзиньш сразу на скорости вошел справа в зону соперника и прострелил на пятак, где тут как тут оказался Микс Индрашис — 2:1.

Прошла еще одна минута и гости еще раз наказали белорусский клуб за недисциплинированность, а отличился теперь Филипп Толузаков. После этого голкипер минчан Бен Скривенс в сердцах разнес клюшку в щепки и его сменил Лаланд.

Но игра уже была сделана и рижане отпраздновали третью победу в этом турне и 19-ю в противостоянии с минчанами (до этой игры обе команды побеждали по 18 раз).

Динамовцы Риги набрали в чемпионате 50 очков по-прежнему занимают последнее 14 место в конференции и следующие три игры проведут дома с "Югрой" (24 января), "Барысом" (26-го) и "Автомобилистом" (28-го).

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

"Динамо" (Минск) — "Динамо" (Рига) 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 Галвиньш (Толузаков, 12.17–бол.). 1:1 Степанов (Граборенко, 45.04). 1:2 Индрашис (Дарзиньш, Галвиньш, 55.06–бол.), 1:3 Толузаков (Сестито, 56.07–бол.).

ДМн: Скривенс (с 56:07 — Лаланд); Граньяни — Шинкевич, Палушай — Эллисон — Петтерссон; Готовец — Граборенко, Дрозд — Костицын — Матерухин; Лисовец — Хенкель, Гаврус — Стась — Павлович; Китаров — Волков — Степанов; Карабань.

ДР: Седлачек; Балинскис — Цибульскис, Дарзиньш — Бичевскис — Индрашис; Галвиньш — Фрейберг, Толузаков — Сестито — Гиллиес; Зиле — Ерофеев, Саулиетис — Мейя — Скворцов; Елисеев — Головков — Р.Липсберг; Павлов.

Броски: 15 — 19.

Штраф: 43 — 8.

19 января. Минск. "Минск-Арена". 13370 зрителей.

Западная конференция



1 СКА 51 40 11 118

2 ЦСКА 51 36 15 114

3 Локомотив 52 32 20 97

4 Торпедо 51 32 19 95

5 Динамо Мск 52 32 20 92

6 Динамо Мн 49 28 21 82

7 Витязь 51 27 24 78

8 Йокерит 51 24 27 78

=================

9 ХК Сочи 51 27 24 77

10 Слован 52 25 27 75

11 Медвешчак 52 23 29 68

12 Северсталь 51 19 32 62

13 Спартак 52 19 33 60

14 Динамо Р 52 17 35 50