В гости к команде Нормунда Сейейса в гости пожаловала череповецкая "Северсталь", ниже которой в таблице Западной конференции находятся сами рижане.

Динамовцы отлично провели стартовую треть матча, а открыли счет уже на третьей минуте, когда Роберт Липсберг получил шайбу, находясь спиной к воротам, бросил с неудобной руки и в дело вмешался рикошет от защитника "Северстали". Шайба парашютом опустилась за спину Коваржа и счет был открыт — 1:0.

Через пару минут с небольшим хозяева льда получили первый численный перевес и на его реализацию им потребовалось 24 секунды: цели достиг щелчок от синей линии Кришьяниса Редлиха.

Спустя еще семь минут ситуация повторилась: снова удаление у гостей, бросок К.Редлиха, только теперь на пятаке Гунар Скворцов удачно подставляет клюшку — 3:0.

Наставник череповецкой команды Александ Гулявцев принимает решение поменять вратаря. В игру вступил Смирягин, который оставался "сухим" пока в составе "Северстали" снова не последовало удаление. Огорчил нового кипера гостей щелчком от синей линии Оскар Цибульскис — 4:0.

В середине матча гости получили командный штраф за нарушение численного состава. А рижане продемонстрировали потрясающую реализацию большинства — четыре из четырех. Ну и стоит добавить, что на сей раз отличился 20-летний защитник Увис Балинскис, забросивший свою первую шайбу в КХЛ.

Счет 5:0 держался до 5-й минуте заключительного периода, который рижане провели ужасно. Трудно, конечно, держать концентрацию при таком счете, но и так безалаберно играть тоже нельзя. К счастью, для хозяев матча подобные действия обернулись только двумя пропущенными шайбами, что в итоге позволило им одержать 14-ю победу в сезоне — 5:2.

Рижане набрали 42 очка и отстают от "Северстали" теперь на 9 баллов. Следующий матч в КХЛ латвийский клуб проведет послезавтра, 5 января, когда в Ригу пожалует московский ЦСКА.

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

Динамо (Рига) — Северсталь (Череповец) 5:2 (3:0, 2:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 Р.Липсберг (Цибульскис, Э.Кулда, 02:46). 2:0 К.Редлих (Счастливый, 05:32-бол.). 3:0 Скворцов (Счастливый, К.Редлих, 13:07-бол.). 4:0 Цибульскис (Дарзиньш, Бичевскис, 25:24-бол.). 5:0 Балинскис (Дарзиньш, Индрашис, 31:40-бол.). 5:1 Кагарлицкий (Уилсон, Мазур, 44:20-бол.), 5:2 Трунев (Хацей, 55:43).

Броски: 20 — 23

Вратари: Калныньш — Коварж (с 13:07 — Смирягин).

Штраф: 10 — 12.

3 января. Рига. "Арена Рига". 3 876 зрителей.



Запад

1 СКА 44 35 9 104

2 ЦСКА 45 32 13 101

3 Торпедо 44 27 17 81

4 Локомотив 45 26 19 79

5 Динамо Мн 43 26 17 76

6 Динамо Мск 45 26 19 74

7 Йокерит 44 22 22 70

8 Витязь 46 24 22 69

==================

9 ХК Сочи 45 22 23 63

10 Спартак 44 19 25 60

11 Слован 45 19 26 57

12 Медвешчак 45 19 26 56

13 Северсталь 44 15 29 51

14 Динамо Р 45 14 31 42