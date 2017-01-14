Первый период прошел без голов в равной борьбе, а у рижан отличный момент забросить первую шайбу в КХЛ упустил молодой Головков.

Во второй 20-минутке динамовцы встали. Смена часовых поясов все-таки сказалась (матч начался в 9 утра по латвийскому времени) и уже к середине встречи "Амур" вел 2:0 после бросков Кирилла Капустина и Вячеслава Ушенина. Незадолго до второго перерыва Кристиан Куусела довел перевес хозяев льда до 3:0.

На третий период рижане вышли с желанием переломить ход встречи, резво начали игру и… заработали удаление, на реализацию которого хозяевам льда понадобилось всего девять секунд (Ян Коларж). Через две с половиной минуты хабаровчане довели счет до разгромного, а Вячеслав Ушенин оформил дубль и установил окончательный результат — 5:0.

В составе "Амура" десятый шатаут за клуб оформил финский голкипер Юха Метсола. А рижане девятый раз за сезон не сумели забросить ни одной шайбы. За десять матчей до окончания "регулярки" команда Нормунда Сейейса с 45 очками крепко сидит на последнем месте с Западной конференции без особых шансов выбраться оттуда.

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат

Амур (Хабаровск) — Динамо (Рига) 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 Капустин (Атюшов, 22:11). 2:0 Ушенин Вячеслав (Ушенин Владислав, 29:06). 3:0 Куусела (Рамстедт, 37:41). 4:0 Ушенин Вячеслав (Елесин, 44:26-бол.). 5:0 Коларж (Рамстедт, Зогорна, 46:55).

Броски: 32 — 15

Вратари: Метсола — Калныньш

Штраф: 10 — 12.

14 января. Хабаровск. СЗК "Платинум Арена". 6 800 зрителей.

