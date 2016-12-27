В последнем матче года хоккеистам рижского "Динамо" удалось отпраздновать победу, взяв реванш в гостях у финского "Йокерита" за вчерашнее поражение.

Как и предыдущая игра сегодняшняя началась для динамовцев неудачно: на 3-й минуте удалился Цибульскис и хозяевам льда потребовалось всего 17 секунд на реализацию лишнего. Шайба после продольного паса на пятак от Пекки Йормакка попала в клюшку Ральфа Фрейберга и залетела в ворота, которые на сей раз защищал Якуб Седлачек — 1:0.

Вскоре последовал опасный ответ рижан, правда, Гинту Мейе не удалось в ближнем бою переиграть Райана Запольски. Но в середине периода это уже сделал Марис Бичевскис.

Спустя пару минут гости получили первый в матче численный перевес и за 35 секунд превратили его в гол, который оказался на счету опять же Бичевскиса, забросившего свою третью шайбу в последних четырех играх. К слову, ассистентом Мариса в обоих случаях сегодня выступил Лаурис Дарзиньш.

Динамовцы повели в счете и оставались впереди до середины встречи, пока Ессе Йоэнсуу не воспользовался моментом в контратаке — 2:2.

После этого дважды мог отличиться Мейя, но капитану гостей фатально не везло в завершающей стадии атак.

В третьем периоде рижская команда не сумела воспользоваться удалением латвийского легионера "Йокерита" Артура Кулды, а в концовке игры уже сама осталась в меньшинстве, однако сумела выстоять до начала овертайма.

С недавних пор овертайм в КХЛ проводится в формате "3х3". Для рижан это была первая подобная проба пера в официальном поединке и завершилась она успешно. Хотя в самом дебюте дополнительной 5-минутки они едва не пропустили после выхода "1 в 0" Регина — спас Седлачек.

Затем динамовцы не воспользовались большинством, но за 23 секунды до истечения времени овертайма Тим Сестито все-таки сумел принести рижскому клубу победу — 3:2.

Это был 13-й выигрыш рижан в сезоне, а следующий матч они проведут 3 января на своем льду, когда примут череповецкую "Северсталь".

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

Йокерит (Хельсинки) — "Динамо" (Рига) 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 Йормакка (Регин, О'Нилл, 02:24-бол.). 1:1 Бичевскис (Дарзиньш, 11:08). 1:2 Бичевскис (Дарзиньш, Балинскис, 14:05-бол.). 2:2 Йоэнсуу (Пильстрем, Риссанен, 29:07). 2:3 Сестито (64:37).

Броски: 34 — 31

Вратари: Запольски — Седлачек

Штраф: 10 — 8.

27 декабря. Хельсинки. "Хартвалл-Арена". 9 862 зрителя.

