У хозяев заброшенными шайбами отметились Евгений Кетов (16-я минута), Николай Прохоркин (40) и Сергей Широков (49). В составе "Динамо" отличились Брэндон Макмиллан (19) и Дэнни Кристо (59). Защитник петербуржцев Роман Рукавишников в этой встрече получил порез пятки лезвием конька. Игроку была оказана первая медицинская помощь, после чего он был отправлен в больницу.

Данная победа стала шестой подряд для подопечных Олега Знарка. Действующий чемпион пока не потерпел ни одного поражения в основное время в текущем сезоне и набрал очки в 31 матче подряд (с учетом регулярного чемпионата КХЛ-2016/17). Предыдущий рекорд принадлежал магнитогорскому "Металлургу", который в сезонах 1999/00 и 2000/01 набирал очки в 30 играх подряд.