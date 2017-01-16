Несмотря на статус дебютанта, китайский клуб, собранный Владимиром Юрзиновым-младшим из опытных российских, финских, словацких и канадских легионеров по-прежнему претендует на выход в плей-офф из Восточной конференции. Однако начало игры никак не отражало те места, которые занимают команды.

Уже на второй минуте рижане получили большинство, последовал бросок от синей линии Оскара Цибульскиса. На повторе видно, что шайбу в дальнюю девятку переправил Увис Балинскис, но в официальном протоколе значится Цибульскис — 1:0.

Хоккеисты "Куньлуня" бросились отыгрываться, создали пару хороших моментов, но опасность ликвидировал защищавший ворота гостей Якуб Седлачек. А на 9-й минуте встречи неудачно сыграл кипер хозяев Томи Кархунен, попытавшись пустить шайбу вдоль борта. Там ее перехватил Р.Липсберг, переадресовал Э.Кулде, а тот отпасовал на пятак Георгию Головкову, который забил первый гол в КХЛ.

Прошло еще 2,5 минуты, М.Редлих объехал ворота соперника и выдал пас под неотразимый бросок капитану Гинту Мейе — 3:0. Юрзинову ничего не оставалось как взять тайм-аут уже на 11-й минуте игры.

Дальше у рижан были два удаления, "Куньлунь" до перерыва перебросал гостей (12-8), только счет был абсолютно противоположен этому показателю.

В начале второй 20-минутки рижане намудрили с численностью игроков на площадке и в третий раз подряд остались в меньшинстве. Выстоять опять удалось. А вскоре финский легионер "Куньлуня" Йонас Эдлунд получил матч-штраф за грубую игру против Индрашиса. Пять минут большинства, гол в котором мог бы практически решить исход матча, завершились для рижан безрезультатно. Безнаказанным остался и последовавший затем малый штраф в составе китайского клуба, а под конец периода 2+2 схлопотал Гиллис.

За фол канадца латвийского клуба хозяева льда наказали в начале заключительной трети матча, когда на добивании расторопнее всех оказался Мартин Бакош — 1:3.

Дальше гости опять не сумели воспользоваться численным преимуществом, тогда как "Куньлунь" отыграл еще одну шайбу в формате "5х4": это достиг цели неберущийся щелчок со средней дистанции Туукки Мянтюля — 2:3.

Играть оставалось еще дюжину минут, а Сестито своим удалением дал "Куньлуню" очередной шанс спасти игру. Здесь, правда, рижанам удалось выстоять, но не удалось сохранить минимальный перевес до финальной сирены. Последние полторы минуты хоккеисты пекинского клуба провели вшестером и за девять секунд до окончания основного времени сумели перевести игру в овертайм — 3:3. Сделал это Чед Рау, за которым оборона "Динамо" не усмотрела на пятаке. Нормунд Сейейс в сердцах швырнул бутылку с водой на скамейке запасных.

Проблемы с дисциплиной у "Динамо" Риги продолжились и в дополнительной 5-минутке, когда команда была наказана штрафом за нарушением численного состава. Седлачек сумел выстоять и дотащить партнеров до серии буллитов, где капитан Мейя реализовал первую же попытку, а Бакош тут же восстановил равновесие.

Следом на лед вышел Лаурис Дарзиньш и тоже не подвел, переиграв Кархунена. Седлачек справился с броском Флери, а Филипп Толузаков поставил победную точку в этом непростом матче — 4:3.

Хотя рижские динамовцы и добились сегодня победы (16-й в сезоне), сегодня стало окончательно ясно, что они утратили даже фактические шансы попасть в плей-офф. Между тем расстояние от предпоследнего места в Западной конференции, занимаемого сейчас "Спартаком", для латвийского клуба продолжает увеличиваться и за девять матчей до финиша "регулярки" составляет 13 очков.

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат

Куньлунь Ред Стар (Пекин) — Динамо (Рига) 3:4 БУЛ (0:3, 0:0, 3:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 Цибульскис (Толузаков, 01:58-бол.), 0:2 Головков (Э.Кулда, Р.Липсберг, 08:35). 0:3 Мейя (М.Редлих, Зиле, 10:57). 1:3 Бакош (Саллинен, 41:15-бол.). 2:3 Мянтюля (Ярвинен, Виделль, 47:33-бол.), 3:3 Рау (Бакош, 59:51).

Победный буллит: 3:4 Толузаков (65:00).

Броски: 39 — 18.

Вратари: Кархунен — Седлачек.

Штраф: 33 — 36.

16 января. Пекин. "Ле Спортс центр". 4 200 зрителей.



Западная конференция

1 СКА 50 118

2 ЦСКА 50 114

3 Торпедо 50 95

4 Локомотив 50 91

5 Динамо М 50 89

6 Динамо Мн 48 82

7 Витязь 50 75

8 Йокерит 50 75

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9 ХК Сочи 50 74

10 Слован 50 69

11 Медвешчак 50 62

12 Северсталь 50 62

13 Спартак 50 60

14 Динамо Р 51 47