"Джокеры" быстро обозначили свое преимущество и на 8-й минуте открыли счет, застав оборону рижан врасплох быстрой атакой. Калныньш первый бросок Пильстрема отбил, а добивание Сакари Салминена отразить был уже не в состоянии, поскольку оказался закрыт партнерами, неудачно расположившимися на пятаке.
Сразу после этого динамовцы остались на полторы минуты втроем после удалений Фрейберга и Цибульскиса и стойко отражали попытки хозяев льда. А затем дважды только штанга спасала владения "Йокерита" от бросков Фрейберга и Дарзиньша.
Неудача в этих эпизодах вскоре обернулась второй пропущенной шайбой. Под конец периода хоккеистам "Йокерита" удалась еще одна хорошая контратака, завершенная точным выстрелом в дальнюю девятку Брайаном О'Ниллом — 2:0.
В середине матча динамовцы едва не забили курьезный гол: Павлов с красной линии отправил шайбу в зону соперника и поехал меняться, а каучуковый диск так неожиданно отскочил от борта, что полетел в сторону ворот Запольски и в третий раз в этом матче за американского кипера "джокеров" сыграла штанга.
Не везет, так не везет, как говорится. И наоборот. Шла 37-я минута встречи, когда Регин поехал за ворота рижан и отбросил шайбу на пятак, куда устремился Томми Хухтала. Ему пытался помешать Счастливый, шайба угодила финну в ногу и оказалась в воротах "Динамо". Судьи посчитали, что умышленного движения ногой со стороны хоккеиста "Йокерита" не было — 3:0.
В заключительной 20-минутке у латвийской команды также имелись возможности поразить ворота соперника (Бичевскис и М.Редлих), но видно не в этот день. Рижане потерпели седьмое сухое поражение в сезоне и 31-е в чемпионате. Завтра у "Динамо" будет возможность исправиться и завершить год хоть на каком-то позитиве.
КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:
Йокерит (Хельсинки) — Динамо (Рига) 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Шайбы: 1:0 Салминен (Пильстрем, 07:38). 2:0 О'Нилл (Регин, Хухтала, 18:28). 3:0 Хухтала (Регин, Яакола, 36:50).
Броски: 26 — 17
Вратари: Запольски — Калныньш
Штраф: 4 — 4.
26 декабря. Хельсинки. "Хартвалл-Арена". 9 725 зрителей.
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3 Торпедо 44 81
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6 Динамо М 43 71
7 Йокерит 43 69
8 Витязь 44 66
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10 Спартак 43 57
11 Слован 44 54
12 Медвешчак 44 53
13 Северсталь 41 51
14 Динамо Р 43 37
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5 Салават Юлаев 43 72
6 Куньлунь Ред Стар 43 64
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12 Амур 46 50
13 Югра 45 49
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