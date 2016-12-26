Хоккеисты рижского "Динамо" сегодня провели в Хельсинки первый из спаренных матчей с местным "Йокеритом". После бросков игроков латвийской команды шайба трижды попадала в штангу хозяев, а те в ответ забили в ворота Яниса Калныньша три гола и одержали сухую победу.

"Джокеры" быстро обозначили свое преимущество и на 8-й минуте открыли счет, застав оборону рижан врасплох быстрой атакой. Калныньш первый бросок Пильстрема отбил, а добивание Сакари Салминена отразить был уже не в состоянии, поскольку оказался закрыт партнерами, неудачно расположившимися на пятаке.

Сразу после этого динамовцы остались на полторы минуты втроем после удалений Фрейберга и Цибульскиса и стойко отражали попытки хозяев льда. А затем дважды только штанга спасала владения "Йокерита" от бросков Фрейберга и Дарзиньша.

Неудача в этих эпизодах вскоре обернулась второй пропущенной шайбой. Под конец периода хоккеистам "Йокерита" удалась еще одна хорошая контратака, завершенная точным выстрелом в дальнюю девятку Брайаном О'Ниллом — 2:0.

В середине матча динамовцы едва не забили курьезный гол: Павлов с красной линии отправил шайбу в зону соперника и поехал меняться, а каучуковый диск так неожиданно отскочил от борта, что полетел в сторону ворот Запольски и в третий раз в этом матче за американского кипера "джокеров" сыграла штанга.

Не везет, так не везет, как говорится. И наоборот. Шла 37-я минута встречи, когда Регин поехал за ворота рижан и отбросил шайбу на пятак, куда устремился Томми Хухтала. Ему пытался помешать Счастливый, шайба угодила финну в ногу и оказалась в воротах "Динамо". Судьи посчитали, что умышленного движения ногой со стороны хоккеиста "Йокерита" не было — 3:0.

В заключительной 20-минутке у латвийской команды также имелись возможности поразить ворота соперника (Бичевскис и М.Редлих), но видно не в этот день. Рижане потерпели седьмое сухое поражение в сезоне и 31-е в чемпионате. Завтра у "Динамо" будет возможность исправиться и завершить год хоть на каком-то позитиве.

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

Йокерит (Хельсинки) — Динамо (Рига) 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 Салминен (Пильстрем, 07:38). 2:0 О'Нилл (Регин, Хухтала, 18:28). 3:0 Хухтала (Регин, Яакола, 36:50).

Броски: 26 — 17

Вратари: Запольски — Калныньш

Штраф: 4 — 4.

26 декабря. Хельсинки. "Хартвалл-Арена". 9 725 зрителей.



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