Занимающая сейчас в мировом рейтинге 38-ю строчку Остапенко в Мельбурне прошла уже два круга (победы над китаянкой Чжу Линь и представительницей Казахстана Юлией Путинцевой). Это позволило заработать 130 рейтинговых очков и гонорар в размере $97,5 тысяч. Кроме того, Алена успела сыграть в Мельбурне и в парном разряде. Правда, в дуэте с украинкой Катериной Бондаренко ее постигла неудача, но небольшая сумма полагается за участие и там.

В общем, учитывая, что до Australian Open-2017 Остапенко успела заработать на кортах 946 908 долларов (официальная информация на сайте WTA), теперь ее суммарный гонорар за карьеру точно превысил 1 миллион долларов. Но здесь стоит учитывать налоги, которые теннисистам приходится платить со своих призовых (в разных странах по-разному, но иногда они достигают 30%), а также расходы на поездки к месту соревнований, оплату тренировочного процесса и т.п.

Добавим, что призовые первой ракетки Латвии Анастасии Севастовой (WTA, 31) за карьеру до начала Australian Open-2017 составляли $1,606,272. Она также заработала в Мельбурне уже $97,5 тысяч в одиночном разряде и еще $5,650 в парном разряде, где вместе с немкой Анникой Бек сумела преодолеть первый круг турнира.