Омичи вышли вперед в середине первой трети матча, когда ворота Бобкова поразил Антон Бурдасов. Чтобы отыграться хозяевам льда понадобилось 3,5 минуты и Максим Казаков восстановил равновесие, забил своей родной команде пятый гол в четырех матчах этой серии.
Во втором периоде команды тоже обменялись голами: сперва Бурдасов вновь вывел гостей вперед, а еще один омский воспитанник Владимир Ткачев уже через 2,5 минуты сделал счет равным — 2:2.
Третий период выдался безголевым, а в середине овертайма Джеймс Райт принес дальневосточникам победу — 3:2. Счет в серии сравнялся (2-2), пятый матч состоится в Омске, 2 марта.
Оскар Бартулис сегодня провел на льду 23 минуты, за которые дважды бросал по воротам и заработал негативный показатель "-1".
Кубок Гагарина-2017. 1/8 финала (4-й матч):
Адмирал (Владивосток) — Авангард (Омск) 3:2ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
0:1 — Бурдасов (Лемтюгов, Густафссон) — 08:54 (5x5)
1:1 — Казаков (Волченков, Моррисонн) — 12:19 (4x4)
1:2 — Бурдасов (Кучерявенко) — 27:57 (5x5)
2:2 — Ткачев (Блум, Моррисонн) — 30:33 (5x4)
3:2 — Райт (Ткачев) — 70:08 (5x5).
Броски: 35 — 25.
Вратари: Бобков — Фурх
Штраф: 8 — 12.
Счет в серии: 2 — 2.