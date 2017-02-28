Во Владивостоке завершился четвертый матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина между местным "Адмиралом" и омским "Авангардом". Хозяевам льда, в составе которых играл и латвийский защитник Оскар Бартулис, удалось одержать волевую победу в овертайме и сравнять счет.

Омичи вышли вперед в середине первой трети матча, когда ворота Бобкова поразил Антон Бурдасов. Чтобы отыграться хозяевам льда понадобилось 3,5 минуты и Максим Казаков восстановил равновесие, забил своей родной команде пятый гол в четырех матчах этой серии.

Во втором периоде команды тоже обменялись голами: сперва Бурдасов вновь вывел гостей вперед, а еще один омский воспитанник Владимир Ткачев уже через 2,5 минуты сделал счет равным — 2:2.

Третий период выдался безголевым, а в середине овертайма Джеймс Райт принес дальневосточникам победу — 3:2. Счет в серии сравнялся (2-2), пятый матч состоится в Омске, 2 марта.

Оскар Бартулис сегодня провел на льду 23 минуты, за которые дважды бросал по воротам и заработал негативный показатель "-1".

Кубок Гагарина-2017. 1/8 финала (4-й матч):

Адмирал (Владивосток) — Авангард (Омск) 3:2ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

0:1 — Бурдасов (Лемтюгов, Густафссон) — 08:54 (5x5)

1:1 — Казаков (Волченков, Моррисонн) — 12:19 (4x4)

1:2 — Бурдасов (Кучерявенко) — 27:57 (5x5)

2:2 — Ткачев (Блум, Моррисонн) — 30:33 (5x4)

3:2 — Райт (Ткачев) — 70:08 (5x5).

Броски: 35 — 25.

Вратари: Бобков — Фурх

Штраф: 8 — 12.

Счет в серии: 2 — 2.

