Финал женских прыжков в длину на чемпионате мира в Лондоне не обойдется без участия латвийской легкоатлетки. Лаума Грива попала в число 12 лучших спортсменок, показав пятый результат в квалификации — 6,58 м.

На чемпионате мира по легкой атлетике состоялись квалификационные соревнования в прыжках в длину у женщин. Латвийская спортсменка Лаума Грива отобралась в финал с пятым результатом — 6,58 м. Победительницей квалификации стала россиянка Дарья Клишина. Ее результат — 6,66 м. Финал с участием 12 лучших спортсменок пройдет 11 августа. В отборочный соревнованиях участвовали 30 девушек.

В среду было разыграно три комплекта наград. Американка Филлис Фрэнсис выиграла забег на 400 метров у женщин, норвежец Карстен Вархольм стал победителем в беге на 400 метров с барьерами, а китаянка Гун Лицзяо выиграла соревнования женщин в толкании ядра. Венгерка Анита Мартон стала серебряным призером. Бронза — у Мишель Картер из США.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Мужчины

400 м с/б

1. Карстен Вархольм (Норвегия) — 48,35

2. Ясмани Копелло (Турция) — 48,49

3. Керрон Клемент (США) — 48,52

Женщины

400 м

1. Филлис Фрэнсис (США) — 49,92

2. Сальва Эид Насер (Бахрейн) — 50,06

3. Эллисон Феликс (США) — 50,08

Женщины

Толкание ядра. Финал

1. Лицзяо Гун (Китай) — 19,94

2. Анита Мартон (Венгрия) — 19,49

3. Мишель Картер (США) — 19,14

4. Дэниэл Томас Додд (Ямайка) — 18,91

5. Ян Гао (Китай) — 18,25

6. Британи Кру (Канада) — 18,21

Сборная США возглавляет медальный зачет после шести дней чемпионата. У американцев 15 наград. Четыре из них — золотые. Россия с серебряной медалью барьериста Сергея Шубенкова делит 19-е место. Неофициально (спортсмены этой страны выступают под нейтральным флагом).

Медальный зачет: золото-серебро-бронза (всего)

1. США — 4-5-6 (15)

2. Кения — 3-1-3 (7)

3. ЮАР — 2-0-2 (4)

4. Польша — 1-2-1 (4)

5. Китай — 1-2-1 (4)

6. Эфиопия — 1-2-0 (3)

7. Бахрейн — 1-1-0 (2)

8. Венесуэла — 1-0-1 (2)

9-10. Ямайка — 1-0-1 (2)

9-10. Франция — 1-0-1 (2)

...19. — Россия (неофициально) — 0-1-0 (1)