Рижанка опередила француженок Каролин Гарсия и Кристину Младенович, а также украинку Элину Свитолину и американку Коко Вандевеге по итогам голосования для представителей СМИ, которое проводилось с 12 по 16 октября на сайте WTA.

Остапенко претендовала и на звание лучшей тенниситки года, но приз в главной номинации достался Гарбинье Мугурусе. В этом сезоне испанка выиграла Уимблдон и стала 24-й теннисисткой, которой удалось побывать в статусе первой ракетки мира.

Как известно, в этом году Остапенко завоевала два первых титула в карьере. Летом она сенсационно выиграла турнир "Большого шлема" — Открытый чемпионат Франции, а осенью уже ожидаемо победила на соревнованиях категории International в Сеуле.

Congratulations to Most Improved Player of the Year Jelena Ostapenko --> https://t.co/s2mf82zobJ pic.twitter.com/BzuqjTxICv — WTA (@WTA) October 20, 2017

Лучшей парой года были признаны Чжань Юнжань (Тайвань) и Мартина Хингис (Швейцария), которые обошли россиянок Екатерину Макарову и Елену Веснину, а также интернациональный дуэт Бетани Маттек-Сэндс (США) / Люси Шафаржова (Чехия).

Congratulations to @mhingis and @YungJan_Chan on being named Doubles Team of the Year ---> https://t.co/wtUvYNVuWy pic.twitter.com/dHutNOGExu