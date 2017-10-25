Ведущая латвийская теннисистка Алена Остапенко проанализировала причины поражения от американки Винус Уильямс в матче Итогового чемпионата WTA в Сингапуре. Чемпионака "Ролан Гаррос" призналась, что была слишком зажатой во время игры, и посетовала на плохую подачу.

"Я была слишком напряжена. В нужные моменты не получалось хорошо подавать. Винус играла здорово, уверенно вводила мяч в игру. Трудно делать брейки на ее подаче, но на приеме я играла гораздо лучше, чем на подаче", — цитирует Остапенко официальный сайт WTA.

Напомним, что поражение от Уильямс (5:7, 7:5, 5:7) и уверенная победа Каролины Плишковой над Гарбиньей Мугурусой (6:2, 6:2) досрочно лишили Остапенко шансов на выход в полуфинал турнира.

По итогам сегодняшних матчей может определиться еще одна неудачница. Украинка Элина Свитолина и француженка Каролин Гарсия по разу проиграли и сегодня изо всех сил будут сражаться за победу в очном противостоянии.