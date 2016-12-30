"Маккаби" гостил у испанской "Басконии". До середины матча преимущество переходило от одной команды к другой, но с третьей четверти хозяева площадки стали методично уходить вперед. В итоге к финальной сирене перевес "Басконии" выражался в цифрах — 101:88.
Для Багатскиса это был первый матч во главе одного из самых титулованных клубов мира, который не может выиграть в Евролиге уже шестой матч подряд. Последний успех "Маккаби" в этом турнире датирован 24 ноября: тогда израильской команде удалось обыграть в гостях греческий "Олимпиакос". Прервать незавидную серию "Маккаби" теперь попытается 5 января, когда на своей площадке будет принимать бывшую команду Багатскиса — турецкую "Дарушшафаку".
Лидер и действующий победитель Евролиги — московский ЦСКА — гостил в Загребе у "Црвены Звезды". Перед игрой 18 тысяч фанатов сербской команды исполнили песню в память о погибших участниках музыкального ансамбля имени Александрова, который разбился 25 декабря над Черным морем, направляясь на самолете Министерства обороны России в Сирию.
Что касается матча, то сербский клуб просто огорошил армейцев в дебюте игры, совершив рывок 13:0. Этот отрыв несколько раз сокращался, но "Црвена Звезда" контролировала ситуацию и отпраздновала седьмую победу в сезоне — 78:67.
ЦСКА впервые проиграл два матча подряд при наставнике Димитрисе Итудисе (в прошлом туре армейцы дома уступили турецкому "Фенербахче" — 79:95 ОТ), но сохраняют первое место в регулярном чемпионате Евролиги.
Отметим, что после игры в Загребе президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин провел с игроками команды серьезный разговор. Баскетболисты ЦСКА не выходили из раздевалки 40 минут, сообщает Blic.
Евролига-2016/17 (15 тур):
Баскония Витория (Испания) — Маккаби Тель-Авив (Израиль) 101:88 (30:24, 12:16, 29:24, 30:24)
Баскония: Фойгтман — 23, Шенгелия — 22, Бьебуа — 14, Ларкин — 13, Бадингер — 12…
Маккаби Т-А: Радд — 20, Гудлок — 13, Уимз — 13…
Црвена Звезда Белград (Сербия) — ЦСКА (Москва, Россия) 78:67 (27:14, 21:20, 16:22, 14:11)
ЦЗ: Кузмич — 16, Симонович — 14, Дженкинс — 11…
ЦСКА: Воронцевич — 21, Джексон — 10…
1 ЦСКА 12-3
2 Реал М 10-5
3 Баскония 10-5
4 Олимпиакос 10-5
5 Панатинаикос 9-5
6 Фенербахче 9-6
7 Дарушшафака 8-6
8 Црвена Звезда 7-8
9 Анадолу Эфес 7-8
10 Барселона 6-8
11 Жальгирис 6-9
12 Бамберг 5-9
13 УНИКС 5-9
14 Маккаби Т-А 5-10
15 Галатасарай 4-10
16 Милан 4-11