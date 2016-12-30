"Маккаби" гостил у испанской "Басконии". До середины матча преимущество переходило от одной команды к другой, но с третьей четверти хозяева площадки стали методично уходить вперед. В итоге к финальной сирене перевес "Басконии" выражался в цифрах — 101:88.

Для Багатскиса это был первый матч во главе одного из самых титулованных клубов мира, который не может выиграть в Евролиге уже шестой матч подряд. Последний успех "Маккаби" в этом турнире датирован 24 ноября: тогда израильской команде удалось обыграть в гостях греческий "Олимпиакос". Прервать незавидную серию "Маккаби" теперь попытается 5 января, когда на своей площадке будет принимать бывшую команду Багатскиса — турецкую "Дарушшафаку".

Лидер и действующий победитель Евролиги — московский ЦСКА — гостил в Загребе у "Црвены Звезды". Перед игрой 18 тысяч фанатов сербской команды исполнили песню в память о погибших участниках музыкального ансамбля имени Александрова, который разбился 25 декабря над Черным морем, направляясь на самолете Министерства обороны России в Сирию.



Что касается матча, то сербский клуб просто огорошил армейцев в дебюте игры, совершив рывок 13:0. Этот отрыв несколько раз сокращался, но "Црвена Звезда" контролировала ситуацию и отпраздновала седьмую победу в сезоне — 78:67.

ЦСКА впервые проиграл два матча подряд при наставнике Димитрисе Итудисе (в прошлом туре армейцы дома уступили турецкому "Фенербахче" — 79:95 ОТ), но сохраняют первое место в регулярном чемпионате Евролиги.

Отметим, что после игры в Загребе президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин провел с игроками команды серьезный разговор. Баскетболисты ЦСКА не выходили из раздевалки 40 минут, сообщает Blic.

Евролига-2016/17 (15 тур):

Баскония Витория (Испания) — Маккаби Тель-Авив (Израиль) 101:88 (30:24, 12:16, 29:24, 30:24)

Баскония: Фойгтман — 23, Шенгелия — 22, Бьебуа — 14, Ларкин — 13, Бадингер — 12…

Маккаби Т-А: Радд — 20, Гудлок — 13, Уимз — 13…



Црвена Звезда Белград (Сербия) — ЦСКА (Москва, Россия) 78:67 (27:14, 21:20, 16:22, 14:11)

ЦЗ: Кузмич — 16, Симонович — 14, Дженкинс — 11…

ЦСКА: Воронцевич — 21, Джексон — 10…



1 ЦСКА 12-3

2 Реал М 10-5

3 Баскония 10-5

4 Олимпиакос 10-5

5 Панатинаикос 9-5

6 Фенербахче 9-6

7 Дарушшафака 8-6

8 Црвена Звезда 7-8

9 Анадолу Эфес 7-8

10 Барселона 6-8

11 Жальгирис 6-9

12 Бамберг 5-9

13 УНИКС 5-9

14 Маккаби Т-А 5-10

15 Галатасарай 4-10

16 Милан 4-11