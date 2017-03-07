4 марта "Адмирал" уступил в шестом матче серии плей-офф омскому "Авангарду" и завершил сезон. Дополнительным неприятным моментом для дальневосточной команды стала травма на последней минуте их капитана Бартулиса. У латвийского хоккеиста констатировано сотрясение мозга, но еще непонятно, что с ногой. После тщательного медобследования будет поставлен диагноз, назначен курс лечение и названы сроки восстановления. Так что участие Бартулиса в подготовке к ЧМ-2017 пока исключено, а что будет дальше, скоро узнаем.

В прошедшем сезоне Бартулис принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата, набрав в них 9 (2+7) очков, а также в шести играх плей-офф — одна результативная передача. У латвийского легионера "Адмирала" — второй показатель игрового времени в команде (около 24 минут в среднем).

Сегодня стало известно, что тренерский штаб "Адмирала" во главе с Александром Андриевским продолжит работу с командой и в следующем сезоне. В клубе остаются и ведущие защитники — Джон Блум и Оскар Бартулис, а также легионеры-нападающие Джеймс Райт и Роберт Саболич — с ними "Адмирал" продлил соглашения по ходу сезона. Будет в команде в следующем сезоне и голкипер Игорь Бобков.