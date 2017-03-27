Как уже сообщалось, 4 марта Бартулис на последней минуте шестой игры плей-офф с омским "Авангардом" получил неприятную травму лодыжки, к которой еще добавилось сотрясение мозга. По словам защитника, врачи определили срок реабилитации от шести до восьми неделей, однако на деле восстановление идет не так быстро, как хотелось бы. Таким образом, один из потенциальных лидеров обороны национальной команды признал, что его появление на ЧМ-2017 в Кельне невозможно.

Отметим, что последний раз Бартулис играл за сборную в сентябре прошлого года, когда в квалификационном олимпийском турнире в Риге латвийская команда впервые за последние 16 лет не сумела пробиться на Игры. На чемпионатах мира латвийский защитник не играл с 2012 года. Последние пять лет у Бартулиса весной появляется одна и та же причина — очередная травма.