В четверг, 13 июля, в восстановленном гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка пройдет баскетбольный турнир Ghetto Basket 3х3 (стритбол).

Баскетболисты из семи стран будут бороться за путевку на десятый Moscow Open, который пройдет в Москве 28-29 июля (выступят 16 лучших команд мира). В рижском турнире могут принять участие не только профессионалы, но и любая любительская латвийская мужская баскетбольная команда по стритболу.

В рижском турнире Ghetto Basket смогут принять участие любители, молодежь в разных возрастных группах и женские команды. Желающие поиграть с профессионалами, до 15:00 13 июля должны зарегистрироваться на play.fiba3x3.com.

Группы U12, U14 и U16 играют с 14:00, регистрация — с 13:00. Игроки 17+ играют с 16:00 до 18:00, а женские команды, сборные компаний и любители — до 18:00. Турнир стартует в 18:00.