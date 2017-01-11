Бабиков ушел на последний этап с полуминутным преимуществом над Свендсеном. После первого огневого рубежа он сохранял 30-секундный гандикап, после второго, где ему понадобился один дополнительный патрон, Свендсен сократил отставание вдвое. За 1,2 км до финиша норвежец шел позади россиянина в 8-ми секундах, а в итоге не только ликвидировал их, но и "привез" Бабикову еще пять.

Сборная Латвии выступала сегодня без своего лидера Андрея Расторгуева. Бежавший на первом этапе Дайнис Луса передал Илмару Брицису эстафету 22-м из 25-ти возможных, дальше ветеран латвийского биатлона откатился на 23 место, третий участник команды Александр Патрюк шел уже предпоследним, и здесь Латвия отстала от лидеров к тому времени на круг. В соответствии с правилами на этом ее выступление было завершено, помощь четвертого участника Роберта Слотиньша не понадобилась. Опередить "стреляющие лыжники" из Латвии сумели только коллег из Южной Кореи.

Биатлон. Кубок мира-2016/17. 5-й этап (Рупольдинг, 11 января). Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

1. Норвегия — 1:13.40,7 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов).

2. Россия +5,1 (0+2).

3. Германия +23,5 (1+9).

4. Украина +28,0 (0+6).

5. Чехия +32,6 (1+9)….

23. Литва +7:35,0 (2+11)

24. Латвия — 1 круг (1+6)

25. Южная Корея — 1 круг (1+8).