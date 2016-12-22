Ранее сообщалось, что Багатскис рассматривается "Маккаби" в качестве главного претендента на пост наставника израильской команды, которая считается одной из самых титулованных в баскетбольном мире.

Вчера латвийский специалист провел последний матч в качестве ассистента Дэвида Блатта в турецкой "Дарушафаке", а их команда одержала победу в матче Евролиги над "Фенербахче" (71:64). Это была седьмая победа "Дарушафаки" в 13 матчах турнира и пока эта команда проходит в плей-офф, занимая 7 место.

"Маккаби" из Тель-Авива вчера дал бой дома московскому ЦСКА. Израильский клуб вел в счете "+18", но в итоге вынужден был уступить — 76:80. С 5-ю победами "Маккаби" занимает 11 место в Евролиге.

По окончании вчерашнего матча с "Фенербахче" наставник "Дарушафаки" Дэвид Блатт так прокомментировал уход своего помощника Багатскиса: "Они пока не подписали контракт, но это случится в ближайшее время. Я очень рад тому, что люди, которые помогали мне, движутся вперед, и я горжусь им. Я не мог быть против этого перехода. Будучи профессиональным тренером, хорошо понимаю, насколько важны подобные вещи в карьере любого специалиста. Мы обсуждали с Айнаром эту тему, так что я очень рад тому, что он окажется в "Маккаби". Желаю ему удачи".

За оставшиеся полгода до окончания сезона Багатскис в "Маккаби" должен заработать 150 тысяч долларов. В случае успешного сотрудничества соглашение будет продлено, но этим правом сможет воспользоваться только израильский.