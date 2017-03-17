Сегодня в норвежском Холменколлене в рамках заключительного девятого этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская спринтерская гонка на 10 км, завершившаяся победой норвежца Йоханнеса Бо.

Бо безупречно прошел оба огневых рубежа и сумел опередить на 13,6 секунды лидера сезона француза Мартена Фуркада, допустившего один промах. Тройку сильнейших замкнул россиянин Антон Шипулин, уступивший норвежцу 21 секунду и всего на две десятых опередивший австрийца Ландертингера.

Латвиец Андрей Расторгуев с тремя штрафными кругами показал 23-е время, уступив Бо минуту и восемь секунд.

Малый Кубок мира-2017 в спринте еще два этапа назад досрочно завоевал Фуркад, второе место у австрийца Юлиана Эберхарда, третье занял Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия). У Расторгуева в спринте по итогам восьми гонок сезона (этап в Оберхофе он пропустил) — 16 место.

Кубок мира-2016/17. Биатлон. 9-й этап (Хольменколлен, 17 марта). Мужчины. Спринт на 10 км

1. Йоханнес Бо(Норвегия) — 24.53,3 (0 штрафных кругов)

2. Мартен Фуркад (Франция) +13,6 (1).

3. Антон Шипулин (Россия) +21,3 (0).

4. Доминик Ландертингер (Австрия) +21,5 (1).

5. Сергей Семенов (Украина) +24,4 (0).

6. Тарьей Бе (Норвегия) +28,4 (1).

7. Ондржей Моравец (Чехия) +29,1 (0).

8. Евгений Гараничев (Россия) +30,2 (0).

9. Симон Дестье (Франция) +34,9 (1).

10. Юлиан Эберхард (Австрия) +43,2 (1)…

23. Андрей Расторгуев (Латвия) +1:08,2 (3)…

