Главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли воспользовался паузой в национальных чемпионатах и собрал игроков для поездки на этап серии Euro Ice Hockey Challenge во Францию. Уже сегодня сборная Латвии проведет первый из трех запланированных матчей в Сержи и Амьене. Соперник — сборная Беларуси.

Турнир во Франции — один из этапов подготовки к чемпионату мира-2018, который в мае будущего года будет принимать Дания. В Сержи и Амьене сборная Латвии проведет три матча. Уже сегодня в 17:30 по латвийскому времени команда Боба Хартли встретится с белорусами. На 10 ноября запланирован матч со словенцами, на 11-е — с хозяевами турнира французами.

Хартли не скрывает, что в этих играх он будет проверять ближайший резерв и знакомиться с новичками. "В этот раз мы не ставили перед собой задачу собрать сильнейший состав, — говорит 57-летний канадский тренер. — Многие игроки сборной выступают в КХЛ, где много перелетов, это физически очень трудно и утомительно, а рижскому "Динамо" в декабре еще играть на Кубке Шпенглера — сезон длинный. Посчитали, что опытным игрокам лучше предоставить отдых и позволить поправить здоровье тем, у кого есть травмы".

На турнир во Францию Хартли взял 23 игроков: двух вратарей, восьмерых защитников и 13 нападающих. Наибольшее представительство в этой сборной у "Динамо" — восемь человек. Из Европы подъехали вратарь Ивар Пунненов (Швейцария), защитник Максим Пономаренко и нападающий Родриго Аболс (оба — Швеция), защитники Артур Салия (Словакия) и Ральф Фрейбергс (Чехия), а также Роберт и Рихард Букартсы (оба — Чехия). Еще три хоккеиста представляют латвийские клубы ("Курбад" и "Земгале").

Девять игроков из нынешнего состава выступали на последнем чемпионате мира в Германии, где сборная Латвии осталась десятой. Еще в команде пятеро новичков — Сандис Золманис, Роберт Калькис, Линардс Музур-Маго, Эмилс Гегерис и Паулс Сварс.

Хартли уверен, что у любого кандидата, приглашенного в сборную, есть шанс однажды стать игроком основного состава. "Молодежь способна прогрессировать, расти и меняться. Кто-то из них будет в составе сборной через год, через два-три года, мы этого не знаем. Выпустим парней на лед и посмотрим. Я никогда не называю конкретных имен, это может навредить молодым игрокам, им еще много надо работать".

Главный тренер сборной Латвии не мог не упомянуть неудачный сезон рижского "Динамо" в чемпионате КХЛ. "Да, начало сезона было для динамовцев трудным, но команде удалось прибавить, были три содержательные игры на выезде. Сезон длинный, многое может измениться. Я знаю, как Гирт Анкипанс старается исправить ситуацию. Надеюсь, что ребята придут в себя и завершат сезон на хорошей ноте. И я всегда готов им помочь".

Сборная Латвии на турнире Euro Ice Hockey Challenge (Франция), 9-11 ноября

Вратари: Ивар Пунненов ("Лангнау", Швейцария) и Рихард Циммерманис ("Земгале").

Защитники: Увис Балинскис, Кристап Зиле (оба — "Динамо" Рига), Роберт Калькис и Паулс Сварс (оба — ХК "Рига"), Ральф Фрейбергс ("Злин", Чехия), Максим Пономаренко ("Тимро", Швеция), Артур Салия ("Нове-Замки", Словакия), Эдуард-Хуго Янсонс ("Нефтяник", ВХЛ, Россия).

Нападающие: Роберт Липсбергс, Оскар Батня, Фрэнк Разгалс, Эмилс Гегерис, Марис Бичевскис и Гунар Скворцов (все — "Динамо" Рига), Кирилл Галоха (ХК "Рига"), Родриго Аболс ("Эребру", Швеция) и Линардс Музур-Маго ("Акер-Стренгнес", Швеция), Роберт и Рихард Букартсы (оба — "Злин", Чехия), Сандис Золманис и Гатис Грицинскис (оба — "Курбад").