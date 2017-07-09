В Софии на чемпионате Европы среди юниоров по боксу латвийской спортсменке Екатерине Марченко хватило одной победы, чтобы завоевать в итоге бронзовую медаль.

Марченко выступала в весовой категории до 54 килограммов. В первом круге она была свободна, а в четвертьфинале по очкам со счетом 5-0 взяла верх над ирландкой Хлоей Марией Макдэйвид.

Выходом в полуфинал латвийская юниорка обеспечила себе минимум бронзовую медаль. Но продолжить соревнования она не смогла — из-за травмы Марченко отказалась от полуфинала против венгерки Бетины Киш. В итоге у Марченко — бронза юниорского ЧЕ.

Помимо нее от Латвии на юниорском ЧЕ по боксу выступала Аманда Миллере (среди девушек). В предварительном бою она по очкам (2-3) проиграла Хавануре Энаи из Турции.