Марченко выступала в весовой категории до 54 килограммов. В первом круге она была свободна, а в четвертьфинале по очкам со счетом 5-0 взяла верх над ирландкой Хлоей Марией Макдэйвид.
Выходом в полуфинал латвийская юниорка обеспечила себе минимум бронзовую медаль. Но продолжить соревнования она не смогла — из-за травмы Марченко отказалась от полуфинала против венгерки Бетины Киш. В итоге у Марченко — бронза юниорского ЧЕ.
Помимо нее от Латвии на юниорском ЧЕ по боксу выступала Аманда Миллере (среди девушек). В предварительном бою она по очкам (2-3) проиграла Хавануре Энаи из Турции.