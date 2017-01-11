"Мы благодарим Александра за все, что он сделал для ПФК ЦСКА, и желаем ему успехов", — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Цауня считался одним из самых талантливых латвийских футболистов и в 2011 году перебрался из "Сконто" в ЦСКА. С тех пор за армейцев в общей сложности он провел 83 матча в разных турнирах и забил 6 голов. Трижды становился чемпионом России, дважды обладателем Кубка России.

При этом из-за хронических травм латвийский футболист последние три года практически не играл (в этом сезоне даже не выходил на поле), а только лечился. Несмотря на это, в ноябре 2015 года клуб предложил Цауне новый контракт до середины 2019 года, который был подписан.

После того как у ЦСКА недавно сменился тренер (пост Леонида Слуцкого занял Виктор Гончаренко), подобный ход развития событий с Цауней не удивил, а скорее напрашивался. Тем более, что недавнее обследование показало: футболисту нужна новая операция.