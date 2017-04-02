Бородавко выступал в весовой категории до 100 кг и сперва за три минуты справился с россиянином Олегом Ишимовым. Следом против латвийца не продержался и двух минут сосед из Эстонии Григорий Минаскин, а на бразильца Лучиано Корреа Евгению потребовалось четыре минуты.

В полуфинале латвийскому дзюдоисту выпало бороться против прошлогоднего победителя тбилисского Гран-при Мартина Пасека из Швеции. Основное время поединка не выявило преимущества ни одной из сторон, а дополнительное, в формате Golden Score (когда первое результативное действие сразу приносит победу), завершилось иппоном в пользу скандинавского борца.

Уступив дорогу в финал, Бородавко получил возможность побороться за бронзу в схватке против вице-чемпиона Азии-2016 Соиба Курбонова из Узбекистана. И здесь победитель определился в формате "Золотого очка": на 47-й секунде дополнительного времени латвийскому дзюдоисту удалось провести прием, оцененный ваза-ари, который и принес Бородавко третье место.

Победителем в весовой категории до 100 кг стал россиянин Казбек Занкишиев, одолевший в напряженной финальной схватке Пасека.

Два других участника латвийской команды — Дмитрий Федосеенков и Филипп Микуцкий — далеко не прошли. Первый выступал в весовой категории до 73 кг и завершил соревнования после первой проигранной схватки португальцу Фернандесу (в Golden Score). Микуцкий (до 81 кг) сумел выиграть первый поединок у монгола Ганкхуяга и вел в счете до середины следующей схватки против россиянина Хубецова, однако вторая половина поединка осталась за соперником и Филипп выбыл из числа участников турнира.

