Тур начался с матча "Метты" против "Елгавы". "Студенты" очень здорово провели первый тайм и вели в счете после несколько курьезного гола Ингарса Стуглиса. Плюс упустили еще несколько возможностей закрепить успех. А вот последние полчаса игры остались за елгавчанами. Сперва ошибку на выходе допустил вратарь "Метты" Давис Ошс, позволивший Эвалдасу Разулису головой переправить мяч в сетку и сравнять результат — 1:1.

Ключевой момент случился за четверть часа до финального свистка, когда после подачи углового судьи не сразу, но зафиксировали взятие ворот. Впрочем, был ли на самом гол при таком повторе понять невозможно.



Так или иначе, но счет стал 2:1, гол оказался в итоге победным и его авторство записано на Марциса Ошса — брата вратаря "Метты". Через шесть минут после этого, кстати, Марцис еще раз огорчил Дависа, поставив точку в этом матче — 3:1.

Действующий чемпион и лидер "Спартак" принимал "Бабите". Несмотря на диаметрально противоположное положение команд в таблице, "красно-белые" едва унесли ноги от поражения, сумев сравнять счет только на 86-й минуте — 2:2.

Курземское дерби соответствовало духу (напряженности), не обошлось без удалений с обеих сторон и даже курьезного автогола уже на 7-й минуте встречи. "Отличился" здесь Карлсон, отправивший мяч головой по красивой траектории в собственные ворота, чем помог бывшей команде выйти вперед. Правда, вела "Лиепая" недолго: через десять минут Айегун Тосин восстановил равновесие, забив уже четвертый мяч в чемпионате. Больше счет в этой игре не менялся — 1:1.

В равной игре при сложных погодных условиях "Рига" сумела добиться минимальной победы со счетом 1:0 над РФШ. Единственный гол в столичном дерби за четверть часа до финального свистка забил вышедший перед этим на замену эстонский легионер "горожан" Богдан Ващук. Отметим, что "Рига" проводила первый матч под руководством Михаила Конева, который возглавил команду после отставки Владимира Волчека.

Чемпионат Латвии-2017 (5 тур):

"Метта/ЛУ" (Рига) — "Елгава" 1:3 (1:0)

Голы: Стуглис (6) — Ражулис (61), М.Ошс (76, 82)

"Вентспилс" — "Лиепая" 1:1 (1:1)

Голы: Тосин (18) — Карлсон (7-авт.)

Удаления: Паулюс (65) — Осипов (40)

РФШ — "Рига" 0:1 (0:0)

Гол: Ващук (75)

"Спартак" (Юрмала) — "Бабите/Динамо" 2:2 (0:1)

Голы: Гаурач (59), Е.Козлов (85) — Конате (42), Савельев (76)

1. Спартак 5 3 1 1 11-7 10

2. Елгава 5 3 0 2 8-6 9

3. Вентспилс 5 2 2 1 8-3 8

4. Рига 5 2 2 1 4-4 8

5. РФШ 5 2 1 2 4-5 7

6. Лиепая 5 2 1 2 6-5 7

7. Метта 5 1 1 3 8-12 4

8. Бабите 5 0 2 3 3-10 2

Бомбардиры: Тосин (Вентспилс), Е.Козлов (Спартак) — по 4, М.Ошс (Елгава), Улдрикис (РФШ) — по 3…