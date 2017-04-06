Бразилия обошла в ранжире лучших сборных мира Аргентину и впервые с июня 2010 года его возглавила. Кстати, Латвия тогда (в середине 2010-го) находилась на высоком 50-м месте, а теперь делит 124-е место с Эфиопией и Палестиной. Это антирекорд за все время нахождения сборной Латвии в рейтинге ФИФА, которого она "добилась" с уже бывшим тренером Марьяном Пахарем.

Рейтинг ФИФА-2017 (апрель):

1 (2)*. Бразилия — 1661 балл

2 (1). Аргентина — 1603

3 (3). Германия — 1464

4 (4). Чили — 1403

5 (7). Колумбия — 1348

6 (6). Франция — 1294

7 (5). Бельгия — 1281

8 (8). Португалия — 1259

9 (11). Швейцария — 1212

10 (10). Испания — 1204…

37 (33). Украина — 761…

60 (63). Узбекистан — 586

61 (60). Россия — 561…

67 (85). Армения — 527…

78 (72). Беларусь — 428…

87 (89). Азербайджан — 386…

101 (107). Литва — 331

101 (119). Эстония — 331…

105 (94). Казахстан — 325…

122 (126). Грузия — 274…

124 (111). Латвия — 265…

128 (125). Кыргызстан — 249…

138 (133). Таджикистан — 203…

140 (144). Туркменистан — 193…

158 (162). Молдова — 142…

*- в скобках — место в мартовском рейтинге