Бразилия обошла в ранжире лучших сборных мира Аргентину и впервые с июня 2010 года его возглавила. Кстати, Латвия тогда (в середине 2010-го) находилась на высоком 50-м месте, а теперь делит 124-е место с Эфиопией и Палестиной. Это антирекорд за все время нахождения сборной Латвии в рейтинге ФИФА, которого она "добилась" с уже бывшим тренером Марьяном Пахарем.
Рейтинг ФИФА-2017 (апрель):
1 (2)*. Бразилия — 1661 балл
2 (1). Аргентина — 1603
3 (3). Германия — 1464
4 (4). Чили — 1403
5 (7). Колумбия — 1348
6 (6). Франция — 1294
7 (5). Бельгия — 1281
8 (8). Португалия — 1259
9 (11). Швейцария — 1212
10 (10). Испания — 1204…
37 (33). Украина — 761…
60 (63). Узбекистан — 586
61 (60). Россия — 561…
67 (85). Армения — 527…
78 (72). Беларусь — 428…
87 (89). Азербайджан — 386…
101 (107). Литва — 331
101 (119). Эстония — 331…
105 (94). Казахстан — 325…
122 (126). Грузия — 274…
124 (111). Латвия — 265…
128 (125). Кыргызстан — 249…
138 (133). Таджикистан — 203…
140 (144). Туркменистан — 193…
158 (162). Молдова — 142…
*- в скобках — место в мартовском рейтинге